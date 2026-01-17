scorecardresearch
 
ट्रेन चलने लगी, चढ़ने के लिए बेटे संग दौड़ी मां… फिसल गया पैर, जीआरपी जवान ने ऐसे बचाया, Video

कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर एक महिला अपने बेटे के साथ चलती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी. इस दौरान उसका पैर फिसल गया. उसी वक्त मौके पर मौजूद GRP जवान ने उसे संभाला और सुरक्षित बचा लिया. पूरी घटना स्टेशन पर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सामने आया है.

चलती ट्रेन पर चढ़ते समय फिसला महिला का पैर. (Photo: Screengrab)
कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब एक महिला अपने छोटे बेटे के साथ चलती ट्रेन में चढ़ने के लिए दौड़ पड़ी. ट्रेन ने जैसे ही रफ्तार पकड़ी, महिला संतुलन खो बैठी और उसका पैर फिसल गया. हादसा इतना खतरनाक था कि कुछ सेकंड की देरी मां और बच्चे के लिए खतरा बन सकती थी. लोगों का कहना है कि जल्दबाजी महिला पर भारी पड़ सकती थी. ऐन वक्त पर जीआरपी जवान की सूझबूझ और फुर्ती ने बड़े हादसे को टाल दिया.

यहां देखें Video

घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि महिला अपने बच्चे के साथ ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी. बच्चा किसी तरह ट्रेन में चढ़ गया और अंदर मौजूद परिजनों के पास पहुंच गया, लेकिन महिला का पैर प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच फिसल गया. महिला गिरते-गिरते ट्रेन के नीचे फिसल सकती थी, तभी GRP सिपाही मुकेश यादव की नजर पड़ गई.

स्थिति की गंभीरता को समझते हुए GRP जवान ने बिना एक पल गंवाए दौड़ लगाई और महिला को सुरक्षित तरीके से बाहर की ओर खींच लिया. जवान की सतर्कता से महिला ट्रेन के नीचे आने से बाल-बाल बच गई. कुछ ही पलों में वहां मौजूद यात्रियों की भीड़ जमा हो गई और सभी ने GRP जवान की सराहना की.

घटना के बाद महिला और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं. महिला सदमे में थी, लेकिन कुछ देर बाद उसने राहत की सांस ली. GRP जवान ने न सिर्फ महिला को संभाला, बल्कि उसे समझाया भी कि चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कितनी खतरनाक हो सकती है.

यह पूरी घटना कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक छोटी सी चूक बड़ा हादसा बन सकती थी और कैसे GRP जवान की तत्परता ने जिंदगी बचा ली. रेलवे प्रशासन और GRP ने इस घटना के बाद यात्रियों से अपील की है कि वे कभी भी चलती ट्रेन में चढ़ने या उतरने की कोशिश न करें. जल्दबाजी की बजाय सुरक्षा को प्राथमिकता दें, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है.

