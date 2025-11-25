चलती ट्रेन से उतरते समय गिरा यात्री, प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति बना भगवान... ऐसे बचाई जान- VIDEO

सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर सोमवार सुबह एक बड़ा हादसा टल गया. जहां दुर्गियाना एक्सप्रेस (12358) जैसे ही प्लेटफॉर्म पर पहुंची, एक यात्री चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश में अचानक लड़खड़ा गया और पटरी की ओर गिरने लगा. कुछ ही सेकंड में स्थिति बेहद खतरनाक हो चुकी थी. मौके पर मौजूद लोग डर के मारे चीख उठे, लेकिन ठीक उसी समय पास में खड़े एक अन्य यात्री ने तेजी दिखाते हुए गिरते हुए शख्स का हाथ पकड़ लिया और पूरी ताकत से अपनी ओर खींच लिया. जिससे हादसा होने से टल गया.

थोड़ी सी हड़बड़ी बन सकती है बड़े हादसे का कारण

घटना के बाद स्टेशन पर मौजूद यात्रियों ने राहत की सांस ली. रेल कर्मियों ने भी चेतावनी दी कि चलती ट्रेन से उतरना या चढ़ना हादसे को दावत देना है. साथ ही प्लेटफॉर्म पर घोषणाओं में बार-बार यात्रियों से सतर्क रहने और नियमों का पालन करने की अपील की गई.

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि थोड़ी सी हड़बड़ी बड़ा हादसा बना सकती है, इसलिए सुरक्षा को प्राथमिकता देना बेहद जरूरी है. वहीं, इस घटना ने एक बार फिर यह साफ कर दिया कि सतर्कता ही सुरक्षा है और एक सामान्य सी लापरवाही कई ज़िंदगियों को खतरे में डाल सकती है.

व्यक्ति के गिरने का वीडियो आया सामने

घटना का वीडियो भी सामने आया है. जिसमें देखा जा सकता है कि व्यक्ति ट्रेन के रुकने से पहले ही कूद गया. जिससे उसका बैलेंस बिगड़ गया और वह ट्रेन की पहियों की तरफ जाने लगा. लेकिन उसी वक्त प्लेटफॉर्म पर मौजूद एक अन्य व्यक्ति ने उसे खींच लिया. जिससे व्यक्ति हादसे का शिकार होने से बच गया.

