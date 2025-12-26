'नशे में आई हो, खाना कौन बनाएगा...',पति की बात से भड़की पत्नी, कुल्हाड़ी उठाई और काट डाला

अभी तक यह सुनने में आता था की पति की नशेबाजी से पत्नियां परेशान होती है, पति मारपीट करता है, लेकिन लगता है अब जमाना बदल गया है. तभी तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में अपनी बहन के यहां से दारू पीकर घर पहुंची एक पत्नी वीरांगना ने पति से बहस के बाद भयानक कदम उठा लिया. नशेबाजी का विरोध करने पर उसने अपने पति को कुल्हाड़ी से काट डाला. वीरांगना ने अपनी नशेबाजी के चलते अपने ही सुहाग को उजाड़ डाला. पुलिस ने पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है.

और पढ़ें

कानपुर के बिठूर के रहने वाली बिटोला देवी का बड़ा बेटा रवि शंकर अपनी पत्नी वीरांगना और दो बच्चों के साथ अलग रहता था जबकि उसकी मां बिटोला देवी अपने परिवार के साथ अलग रहती थी. 2019 में रवि शंकर की शादी बांदा की रहने वाली वीरांगना से हुई थी उसके दो बच्चे हैं. विटोला का कहना है कि बुधवार को बहु वीरांगना पनकी में अपनी बहनों के यहां गई थी. वहां से वह दारू पीकर नशे में घर लौटी. बेटे रवि शंकर ने उसकी नशेबाजी का विरोध करते हुए कहा कि घर में बच्चे छोड़कर तुम अपनी बहनों के यहां गई थी , नशे में आई हो, घर में खाना कौन बनाएगा? इस बात पर दोनों में बहस होने लगी. लड़ाई इतनी बढ़ गई है कि वीरांगना ने घर में रखी कुल्हाड़ी से पति को काट डाला.

Advertisement

उसने ताबड़तोड़ कई बार हमले किए. पति घायल होकर फर्श पर गिर गया. चारों तरफ खून फैल गया. इसके बाद वीरांगना ने खुद अपनी सास को सूचना दी की पति का एक्सीडेंट हो गया है. घर वाले उसको लेकर हॉस्पिटल गए जहां उसको भर्ती कराया गया है. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. इधर सास बिटोला घर आई तो देखा बहू फर्श पर खून साफ कर रही है. सास ने पुलिस को सूचना दी.

पुलिस ने आकर जांच की तो घर में ही खून से सनी कुल्हाड़ी मिल गई. अगर एक्सीडेंट होता तो बाहर से खून सना पति घर आता यानी दरवाजे पर भी खून मिलता. पुलिस ने जब पत्नी वीरांगना से ढंग से पूछताछ की तो सारे मामले का खुलासा हो गया . पुलिस पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है. रवि शंकर के छोटे भाई ने पत्नी वीरांगना के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज चलाई है.

---- समाप्त ----