scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'नशे में आई हो, खाना कौन बनाएगा...',पति की बात से भड़की पत्नी, कुल्हाड़ी उठाई और काट डाला

कानपुर के बिठूर थाना क्षेत्र में नशे को लेकर हुए विवाद में पत्नी ने कुल्हाड़ी से पति की हत्या कर दी. आरोपी महिला ने वारदात को सड़क हादसा बताने की कोशिश की, लेकिन पुलिस जांच में सच्चाई उजागर हो गई. घर से खून सनी कुल्हाड़ी बरामद हुई है. पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर हत्या का केस दर्ज किया है.

Advertisement
X
नशे में घर आई हो...इतने पर भड़की महिला, कुल्हाड़ी से काट डाला पति को (Photo: itg)
नशे में घर आई हो...इतने पर भड़की महिला, कुल्हाड़ी से काट डाला पति को (Photo: itg)

अभी तक यह सुनने में आता था की पति की नशेबाजी से पत्नियां परेशान होती है, पति मारपीट करता है, लेकिन लगता है अब जमाना बदल गया है. तभी तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में अपनी बहन के यहां से दारू पीकर घर पहुंची एक पत्नी वीरांगना ने पति से बहस के बाद भयानक कदम उठा लिया. नशेबाजी का विरोध करने पर उसने अपने पति को कुल्हाड़ी से काट डाला. वीरांगना ने अपनी नशेबाजी के चलते अपने ही सुहाग को उजाड़ डाला. पुलिस ने पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है.

कानपुर के बिठूर के रहने वाली बिटोला देवी का बड़ा बेटा रवि शंकर अपनी पत्नी वीरांगना और दो बच्चों के साथ अलग रहता था जबकि उसकी मां बिटोला देवी अपने परिवार के साथ अलग रहती थी. 2019 में रवि शंकर की शादी बांदा की रहने वाली वीरांगना से हुई थी उसके दो बच्चे हैं. विटोला का कहना है कि बुधवार को बहु वीरांगना पनकी में अपनी बहनों के यहां गई थी. वहां से वह दारू पीकर नशे में घर लौटी. बेटे रवि शंकर ने उसकी नशेबाजी का विरोध करते हुए कहा कि घर में बच्चे छोड़कर तुम अपनी बहनों के यहां गई थी , नशे में आई हो, घर में खाना कौन बनाएगा? इस बात पर दोनों में बहस होने लगी. लड़ाई इतनी बढ़ गई है कि वीरांगना ने घर में रखी कुल्हाड़ी से पति को काट डाला.

Advertisement

उसने ताबड़तोड़ कई बार हमले किए. पति घायल होकर फर्श पर गिर गया. चारों तरफ खून फैल गया. इसके बाद वीरांगना ने खुद अपनी सास को सूचना दी की पति का एक्सीडेंट हो गया है. घर वाले उसको लेकर हॉस्पिटल गए जहां उसको भर्ती कराया गया है. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. इधर सास बिटोला घर आई तो देखा बहू फर्श पर खून साफ कर रही है. सास ने पुलिस को सूचना दी.

सम्बंधित ख़बरें

नशे में एएसआई का वीडियो वायरल. (Photo: Screengrab)
लड़खड़ाकर गिरा नशे में धुत एएसआई, लोगों से बोला- एक आधा पैग लगाया है ज्यादा नहीं पी
दोस्त की चाकू मारकर कर दी हत्या. (Photo: Representational)
नशे में दोस्त की चाकू मारकर हत्या... घायल हालत में खुद अस्पताल लेकर पहुंचा था आरोपी
बच्चे के साथ स्कूल टॉर्चर की क्या है कहानी. (Photo: Representational)
'मैम… मैंने पेन नहीं चुराया…' नींद में बड़बड़ाने लगा मासूम, स्कूल में टॉर्चर की क्या है कहानी?
child
पेन चोरी का आरोप और स्कूल के टॉर्चर के चलते 'HELP- HELP' लिखने लगा मासूम
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. (Photo: Ranjay Singh/ITG)
क्रिस गेल और सोनू सूद के प्रमोशन में फंसा ठग रविंद्र सोनी, 1500 करोड़ की डिजिटल ठगी का खुलासा

पुलिस ने आकर जांच की तो घर में ही खून से सनी कुल्हाड़ी मिल गई. अगर एक्सीडेंट होता तो बाहर से खून सना पति घर आता यानी दरवाजे पर भी खून मिलता. पुलिस ने जब पत्नी वीरांगना से ढंग से पूछताछ की तो सारे मामले का खुलासा हो गया . पुलिस पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है. रवि शंकर के छोटे भाई ने पत्नी वीरांगना के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज चलाई है.

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    T20 World Cup 2026
    IPL
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    Advertisement