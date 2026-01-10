scorecardresearch
 
'मैं शादीशुदा हूं...' इनकार से बौखलाया प्रेमी, प्रेमिका के बच्चे को लेकर दिल्ली से भागा, कानपुर में ट्रेन से पकड़ा गया

ये सनसनीखेज कहानी एक शादीशुदा महिला और उसके प्रेमी की है. दिल्ली में रहने वाली महिला से बिहार के युवक ने शादी की जिद की. महिला ने ये कहकर इनकार कर दिया कि मैं शादीशुदा हूं. इसके बाद नाराज प्रेमी ने महिला के एक साल के बच्चे को किडनैप कर लिया और बिहार लेकर भाग निकला. दिल्ली पुलिस की सूचना पर कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर RPF ने ट्रेन से बच्चे को बरामद कर लिया.

आरपीएफ ने बच्चे को ट्रेन से किया बरामद. (Photo: ITG)
आरपीएफ ने बच्चे को ट्रेन से किया बरामद. (Photo: ITG)

बिहार का रहने वाला एक युवक शादीशुदा प्रेमिका से मिलने दिल्ली पहुंचा. उसने प्रेमिका से शादी की जिद की, इस पर महिला ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि मैं शादीशुदा हूं, बच्चा भी है. इसी बात से युवक बौखला गया और उसने खिलौना दिलाने के बहाने प्रेमिका के बच्चे को किडनैप कर लिया. गनीमत रही कि दिल्ली पुलिस की तेजी से जांच और सूचना पर कानपुर में ट्रेन से आरोपी को पकड़ लिया गया. रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने दिल्ली पुलिस की सूचना पर ट्रेन से बच्चे को बरामद कर लिया है.

बिहार के रहने वाले हेमंत कुमार का दिल्ली के कपसेरा इलाके में रहने वाली महिला से प्रेम संबंध था. हेमंत उससे शादी करना चाहता था. लेकिन महिला शादीशुदा था. उसके एक बच्चा भी है. फिर भी उससे शादी करने के इरादे से हेमंत तीन दिन पहले बिहार से दिल्ली पहुंचा था. वहां प्रेमिका के घर जाकर उससे मिला और बोला कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं. मुझसे शादी करके बिहार चलो. इस पर महिला ने कहा कि प्रेम करना तो ठीक है, लेकिन मेरी शादी हो चुकी है और मेरा एक साल का बच्चा है. मैं ऐसे में तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती.

इसके बाद गुस्साए प्रेमी ने महिला के बच्चे को खिलौना दिलाने के बहाने अपहरण कर लिया और उसको लेकर सीधे दिल्ली स्टेशन पहुंचा. वहां बिहार जाने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस छूटने वाली थी, वह बच्चे को लेकर जनरल बोगी में बैठ गया. बच्चा रो रहा था तो आरोपी चिप्स वगैरह देकर उसे चुप करा रहा था. इस पर कुछ लोगों ने पूछा कि बच्चे की मां कहां हैं, इस पर उसने कह दिया कि बच्चे की मां बीमार है, इसे दादी के पास छोड़ने जा रहे हैं.

मैं शादीशुदा हूं, तुम्हारे साथ नहीं रह सकती…’ इनकार से बौखलाया प्रेमी, प्रेमिका के बच्चे को लेकर बिहार भागा, कानपुर में ट्रेन से पकड़ा गया
पुलिस ने आरोपी को ट्रेन के जनरल कोच से पकड़ा. (Photo: Screengrab)

वहीं जब महिला को घर में बच्चा नजर नहीं आया तो उसने हेमंत को कॉल किया कि बच्चे को लेकर वापस क्यों नहीं आए? इस पर हेमंत ने कहा कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगी, बिहार नहीं चलोगी तो मैं बच्चे को लेकर ट्रेन से बिहार जा रहा हूं. तुम्हें बच्चा चाहिए तो बिहार आना पड़ेगा. वहीं हमसे शादी करनी पड़ेगी. यह सुनते ही महिला के होश उड़ गए. उसने रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि मेरे बच्चे को दे जाओ, मैं उसके बगैर जी नहीं सकती, लेकिन आरोपी हेमंत ने कहा कि जब तक तुम नहीं आओगी, तब तक मैं बच्चे को नहीं दूंगा. बच्चे को लेना है तो तुम्हें आना पड़ेगा.

इसके बाद घबराई महिला तुरंत नजदीकी थाने पहुंची और रिपोर्ट दर्ज कराई. हेमंत ने कॉल पर उससे यह भी कहा था कि मैं विक्रमशिला एक्सप्रेस से बिहार जा रहा हूं. पूरी जानकारी महिला ने पुलिस को दी. इसके बाद दिल्ली पुलिस ने तुरंत स्टेशन पर आरपीएफ से बात की तो पता चला ट्रेन रवाना हो चुकी है.

दिल्ली पुलिस ने कानपुर में आरपीएफ पुलिस से संपर्क करके पूरी जानकारी दी. कानपुर में आरपीएफ की टीम तुरंत एक्टिव हो गई. इसके बाद 8 बजकर 10 मिनट पर जैसे ही विक्रमशिला एक्सप्रेस कानपुर सेंट्रल पहुंची तो उसके जनरल कोच को आरपीएफ ने घेर लिया. तलाशी शुरू की गई तो भीड़ के बीच हेमंत बच्चे को गोद में छिपाए बैठा था. उसने पुलिस को देखा तो बच्चे को छिपाने लगा. लेकिन पुलिस ने उसकी हरकत देख ली.

इसके बाद हेमंत को बच्चे के साथ कानपुर सेंट्रल के आरपीएफ थाने ले जाया गया. पहले तो वह पुलिस से कहता रहा कि बच्चा मेरा है, मैं घर जा रहा हूं. लेकिन जब उसे दिल्ली पुलिस और प्रेमिका की शिकायत की कहानी बताई गई तो उसने कबूल कर लिया कि प्रेमिका को बिहार बुलाने के लिए वह बच्चे को बिहार ले जा रहा था. इस मामले को लेकर कानपुर पुलिस ने दिल्ली पुलिस को सूचना दे दी है. दिल्ली पुलिस अब कानपुर जाकर हेमंत को बच्चे के साथ दिल्ली ले जा रही है. आरपीएफ इंस्पेक्टर का कहना है कि दिल्ली पुलिस की सूचना पर ट्रेन से बच्चे के साथ प्रेमी हेमंत को गिरफ्तार किया गया है. अब उसे दिल्ली पुलिस को सौंप दिया जाएगा. वह प्रेमिका को शादी के लिए बिहार बुलाने के चक्कर में बच्चे को किडनैप करके ले जा रहा था.

