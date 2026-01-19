scorecardresearch
 
दो गैर मर्दों के साथ कमरे में पत्नी... Love Marriage के चार महीने बाद पति ने दबा दिया गला

कानपुर के महाराजपुर में लव मैरिज के चार महीने बाद पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी. पति को पत्नी के अन्य युवकों से संबंध का शक था. झगड़े के बाद उसने वारदात को अंजाम दिया और खुद थाने पहुंचकर जुर्म कबूल कर लिया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

पति ने की पत्नी की हत्या (Photo: ITG)
कानपुर के महाराजपुर इलाके से हत्या का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां लव मैरिज के महज चार महीने बाद पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी. इसके बाद आरोपी खुद थाने पहुंचा और पत्नी की हत्या बात पुलिस को बताई. बताय जा रहा है कि शक, झगड़े और आपसी तनाव के चलते उसने इस घटना को अंजाम दिया. वारदात के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया.

फतेहपुर निवासी सचिन सिंह अपनी पत्नी श्वेता सिंह के साथ पिछले एक महीने से किराए के कमरे में रह रहा था. दोनों का कई सालों से प्रेम संबंध था. परिवार के विरोध के बावजूद चार महीने पहले दोनों ने कोर्ट मैरिज की थी. शादी के बाद दोनों पहले गुजरात में रहे और फिर कानपुर आ गए. यहां सचिन ऑटो चलाने लगा.

पति ने की गला दबाकर पत्नी की हत्या

सचिन ने एक इंजीनियरिंग कॉलेज के पास कमरा किराए पर लिया था. उसी मकान में और आसपास इंजीनियरिंग के छात्र भी रहते थे. सचिन के मुताबिक जब वह ऑटो चलाने जाता था, उसी दौरान श्वेता के अन्य युवकों से संबंध बन गए. उसे इस पर शक हो गया था.

सचिन ने पुलिस को बताया कि शुक्रवार रात वह अचानक कमरे पर पहुंचा. खिड़की से झांकने पर उसने पत्नी को दो इंजीनियरिंग छात्रों के साथ पलंग पर लेटा देखा. इस पर विवाद हुआ और कथित तौर पर पत्नी ने उन युवकों से उसकी पिटाई भी करवाई. किसी ने पुलिस को सूचना दी और सभी को थाने ले जाया गया. वहां सचिन ने समझौते की बात कही, जिसके बाद पुलिस ने उसे छोड़ दिया.

आरोपी ने थाने पहुंचकर किया सरेंडर 

घर लौटने पर पत्नी ने दबाव बनाया कि पकड़े गए लड़कों को छुड़वाओ. इसी बात पर दोनों के बीच फिर झगड़ा हुआ और गुस्से में सचिन ने पत्नी का गला दबा दिया. इसके बाद वह थाने पहुंचा और हत्या की जानकारी दी. पुलिस मौके पर पहुंची तो कमरे में कंबल में लिपटी श्वेता की लाश मिली. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है.

