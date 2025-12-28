Kanpur: पहली पत्नी ने खुदकुशी कर ली, पति जेल गया, बाहर आकर दूसरी शादी की, एक साल में उसकी हत्या कर दी

कानपुर के रेवना इलाके में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. एक व्यक्ति ने अपनी दूसरी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी. पुलिस का कहना है कि मृतका रोशनी की शादी करीब एक साल पहले संजय कुमार से हुई थी. संजय की पहले भी शादी हो चुकी थी. उसकी पहली पत्नी ने प्रताड़ना के चलते आत्महत्या कर ली थी, जिसके मामले में संजय जेल जा चुका था. जेल से छूटने के बाद उसने रोशनी से दूसरी शादी की थी.

और पढ़ें

जानकारी के मुताबिक, रोशनी का भाई राहुल अपनी बहन से मिलने गया था, क्योंकि बहन फोन नहीं उठा रही थी. घर पहुंचा तो गेट पर ताला पड़ा था. राहुल ने रिश्तेदारों और पुलिस को सूचना दी. सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जायजा लिया. दरवाजा खोलने पर देखा तो अंदर रोशनी का शव पड़ा था. रोशनी को तवे से पीट-पीटकर गंभीर चोटें पहुंचाई गई थीं.

रोशनी के चाचा के अनुसार, शादी के बाद से ही संजय पत्नी को परेशान कर रहा था. संजय की पहले शादी हो चुकी थी. पहली पत्नी ने सुसाइड कर लिया था. उसकी बेटी भी थी.

यह भी पढ़ें: दिल्ली: सिगरेट के लिए 20 रुपये नहीं देने पर पत्नी की हत्या, फिर खुद ट्रेन के आगे कूदकर की खुदकुशी

रोशनी कई बार अपने भाई के घर रहने चली जाती थी, लेकिन चार दिन पहले संजय फिर रोशनी के पास पहुंचा और चलने का आग्रह किया. संजय रोशनी से कहने लगा कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं. इस पर राहुल ने बहन को जाने दिया, ताकि वह पति के साथ रह सके, लेकिन इसके चार दिन बाद संजय ने उसे बेरहमी से मार डाला.

Advertisement

इस घटना को लेकर डीसीपी डीएन चौधरी ने कहा कि हत्या का आरोपी संजय फरार है. उसकी तलाश जारी है. मोहल्ले के लोगों ने भी उसे भागते हुए देखा है. पुलिस ने रोशनी के भाई की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगी हुई हैं. पड़ोसियों ने कहा कि संजय अक्सर रोशनी को प्रताड़ित करता था. पुलिस मामले की छानबीन कर रही है. फरार आरोपी की पहचान के लिए सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं.

---- समाप्त ----