scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'गैंगरेप करने वाला आपके जैसे कपड़े पहने था', आरोपी दारोगा अमित मौर्या से बोली थी पीड़िता, कानपुर कांड का Video

कानपुर गैंगरेप मामले में घटना के अगले दिन का एक वीडियो सामने आया है, जिसने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. वीडियो में पीड़िता, आरोपी दारोगा और कथित पत्रकार चौकी में दिखते हैं. महिला पुलिसकर्मी की गैरमौजूदगी और दबाव बनाने के आरोप सामने आए हैं. पुलिस जांच की बात कह रही है.

Advertisement
X
गैंगरेप का आरोपी दारोगा फरार (Photo: Screengrab)
गैंगरेप का आरोपी दारोगा फरार (Photo: Screengrab)

कानपुर गैंगरेप मामले में एक बार फिर पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में. घटना को छह दिन बीत जाने के बाद भी मुख्य आरोपी दारोगा पुलिस की गिरफ्त से बाहर है. पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है और टीमें भी लगाई गई हैं, लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिली है.

इसी बीच घटना के अगले दिन का एक वीडियो सामने आया है, जो पुलिस की कथित लापरवाही को साफ तौर पर दिखाता है. वीडियो में पीड़िता और उसका भाई भीमसेन चौकी के अंदर आते हुए नजर आते हैं. उस समय चौकी में तत्कालीन चौकी प्रभारी दिनेश सिंह, आरोपी दारोगा अमित मौर्या और पत्रकार शिवबरन मौजूद थे.

गैंगरेप मामले में चौकी के अंदर का वीडियो आया सामने

सम्बंधित ख़बरें

Mahabubnagar sexual assault case
शौच के लिए निकली नाबालिग से गैंगरेप, गुजरात पुलिस ने 8 आरोपियों को धर दबोचा
CCTV footage captures van used in Faridabad gangrape case.
फरीदाबाद गैंगरेप केस में बड़ा खुलासा, पीड़िता ने दोनों आरोपियों को पहचाना
आरोपी दरोगा को पकड़ने के लिए चार टीमों का गठन (Photo: Screengrab)
जिस गाड़ी पर लिखा था पुलिस, उसी ब्लैक स्कॉर्पियो में 2 घंटे तक हैवानियत, यूट्यूबर गिरफ्तार, दारोगा फरार
कानपुर में नाबालिग लड़की का अपहरण और गैंगरेप, पत्रकार गिरफ्तार
गैंगरेप का आरोपी दारोगा, उसकी इसी कार में लड़की के साथ दरिंदगी की गई (Photo ITG)
कानपुर गैंगरेप: दो घंटे तक दरोगा की कार के अंदर से चिल्लाती रही लड़की, किसी ने नहीं सुनी

वीडियो में देखा जा सकता है कि पीड़िता पत्रकार शिवबरन को देखते ही पहचान लेती है. जब निलंबित चौकी प्रभारी दिनेश कुमार दूसरे व्यक्ति के बारे में पूछते हैं, तो पीड़िता का भाई शिवबरन की ओर इशारा कर देता है. इसके बाद शिवबरन पीड़िता के भाई को गाली देता है. इसी दौरान आरोपी दारोगा अमित मौर्या किसी से वीडियो बनाने के लिए कहता हुआ सुनाई देता है.

पीड़िता सिसकते हुए बताती है कि घटना में एक पुलिसकर्मी भी शामिल था. जब उससे पूछा जाता है कि क्या वह उसे पहचानती है, तो पीड़िता कहती है कि उसने पुलिस जैसी वर्दी पहन रखी थी. इस पूरे घटनाक्रम में यह भी सवाल उठ रहे हैं कि एक रेप पीड़िता से पूछताछ के दौरान वहां कोई महिला पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थी.

Advertisement

वायरल वीडियो ने खोली पुलिस की कामकाज की पोल

वीडियो में यह भी दिखता है कि कथित आरोपी पत्रकार पुलिस के सामने ही पीड़िता के भाई को धमकाता और गाली देता है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती. इस वीडियो को लेकर अब पुलिस जांच की बात कह रही है. इस मामले पर डीसीपी वेस्ट काशी मापड़ी का कहना है कि वीडियो उनके संज्ञान में आया है और इसकी जांच कराई जा रही है. जांच में जिन लोगों की लापरवाही सामने आएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement