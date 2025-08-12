scorecardresearch
 

Feedback

किन्नर काजल और उसके भाई की हत्या करने वाले आरोपी ने होटल के कमरे में की खुदकुशी, जानें पूरा मामला

उत्तर प्रदेश के कानपुर में किन्नर काजल और उसके 12 वर्षीय भाई की हत्या के मामले में फरार आरोपी आकाश विश्वकर्मा ने मध्य प्रदेश के सतना में होटल के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. पुलिस को मौके से सुसाइड नोट मिला, जिसमें उसने दोनों की हत्या की बात कबूल करते हुए ब्लैकमेलिंग से परेशान होने का जिक्र किया.

Advertisement
X
युवक के खुदकुशी की जांच करती पुलिस (Photo: Screengrab)
युवक के खुदकुशी की जांच करती पुलिस (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुए डबल मर्डर के आरोपी ने मध्य प्रदेश के सतना में खुदकुशी कर ली. मृतक की पहचान कानपुर निवासी 30 वर्षीय आकाश विश्वकर्मा के रूप में हुई है, जिसने सतना के सिद्धांत होटल के कमरे में पर्दे से फांसी लगाई.

पुलिस को उसके पास से एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें लिखा था कि उसने कानपुर में किन्नर काजल और उसके 12 वर्षीय ममेरे भाई देव की हत्या की है. साथ ही उसने आरोप लगाया कि दोनों उसे ब्लैकमेल कर रहे थे, जिसके चलते उसने यह कदम उठाया.

डबल मर्डर के आरोपी ने की खुदकुशी

सम्बंधित ख़बरें

CISF जवान ने खुद को गोली से उड़ाया. (Photo: Representational )
ग्रेटर नोएडा में CISF जवान ने किया सुसाइड, सर्विस राइफल से खुद को मारी गोली 
Young man commits suicide in Agra (Photo: AI-generated)
'मैं उसका पहला मरीज, वो मेरी आखिरी डॉक्टर', सुसाइड नोट छोड़ फंदे से झूला इंजीनियर 
पूजा जैन की फाइल फोटो .(Photo: Apoorva/ITG)
भगवान से मिलने की चाहत में महिला ने 5वीं मंजिल से कूदकर दी जान 
UPSC अभ्यर्थी की खुदकुशी से मौत
'शमशाद ने वीडियो वायरल कर दिया, समाज में कैसे मुंह दिखाऊंगी', चार बच्चों की मां ने किया सुसाइड 
सुसाइड रोकने क्या है सूरत पुलिस की नई पहल, देखें गुजरात आजतक में 

जानकारी के अनुसार, आकाश 9 अगस्त को होटल में ठहरा था और 10 अगस्त की सुबह टहलकर लौटने के बाद कमरे में चला गया. इसके बाद वह बाहर नहीं निकला. होटल प्रबंधन की सूचना पर पुलिस ने दरवाजा खुलवाया तो अंदर उसका शव फांसी पर लटका मिला.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

पुलिस जांच में पता चला कि काजल खुद को किन्नर कहलाना पसंद नहीं करती थी और उसने चेहरे की सर्जरी कराई थी. आकाश और काजल के बीच जमीन के सौदे को लेकर भी लेनदेन हुआ था. हनुमंत विहार थाने में पहले से ही हत्या का मामला दर्ज था. सतना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और लाश को परिजनों को सौंप दिया है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement