किन्नर काजल और उसके भाई की हत्या करने वाले आरोपी ने होटल के कमरे में की खुदकुशी, जानें पूरा मामला

उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुए डबल मर्डर के आरोपी ने मध्य प्रदेश के सतना में खुदकुशी कर ली. मृतक की पहचान कानपुर निवासी 30 वर्षीय आकाश विश्वकर्मा के रूप में हुई है, जिसने सतना के सिद्धांत होटल के कमरे में पर्दे से फांसी लगाई.

पुलिस को उसके पास से एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें लिखा था कि उसने कानपुर में किन्नर काजल और उसके 12 वर्षीय ममेरे भाई देव की हत्या की है. साथ ही उसने आरोप लगाया कि दोनों उसे ब्लैकमेल कर रहे थे, जिसके चलते उसने यह कदम उठाया.

डबल मर्डर के आरोपी ने की खुदकुशी

जानकारी के अनुसार, आकाश 9 अगस्त को होटल में ठहरा था और 10 अगस्त की सुबह टहलकर लौटने के बाद कमरे में चला गया. इसके बाद वह बाहर नहीं निकला. होटल प्रबंधन की सूचना पर पुलिस ने दरवाजा खुलवाया तो अंदर उसका शव फांसी पर लटका मिला.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

पुलिस जांच में पता चला कि काजल खुद को किन्नर कहलाना पसंद नहीं करती थी और उसने चेहरे की सर्जरी कराई थी. आकाश और काजल के बीच जमीन के सौदे को लेकर भी लेनदेन हुआ था. हनुमंत विहार थाने में पहले से ही हत्या का मामला दर्ज था. सतना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और लाश को परिजनों को सौंप दिया है.



