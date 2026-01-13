कानपुर: मंदिर के पास हड्डियां और मांस मिलने के मामले में एक्शन, SHO समेत चार पुलिसकर्मी सस्पेंड

कानपुर में एक मंदिर के पास जानवरों के अवशेष मिलने के बाद एक SHO समेत चार पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया. मामले में स्थानीय लोगों और हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया था. उनका आरोप है कि मंदिर के पास मिले अवशेष गोवंश के थे.

यह मामला सोमवार शाम को सामने आया जब गांव वालों ने बिल्हौर के गधानपुर इलाके में मंदिर के पास जानवरों की हड्डियां और खाल देखी और पुलिस को अलर्ट किया. बाद में अवशेषों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

इसके तुरंत बाद, विश्व हिंदू परिषद (VHP) और बजरंग दल के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया, आरोप लगाया कि अवशेष जानबूझकर एक धार्मिक स्थल के पास रखे गए थे. उन्होंने घटना के पीछे वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की और स्थानीय पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया.

मौके पर कई थानों की फ़ोर्स

पुलिस ने बताया कि स्थिति तनावपूर्ण होने पर कई पास के थानों से पुलिस टीमों को इलाके में भेजा गया. संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था) आशुतोष कुमार, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) कपिल देव सिंह, सहायक सीपी (बिल्हौर) मंजय सिंह और उप-विभागीय मजिस्ट्रेट संजीव कुमार दीक्षित सहित वरिष्ठ अधिकारी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर पहुंचे.

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, शुरुआती जांच में पता चला कि जानवरों के अवशेष एक (मुस्लिम) कब्रिस्तान की चारदीवारी से सटे एक खेत में टिन के बाड़े में छिपाए गए थे. आरोप है कि यह खेत स्थानीय निवासी शाकिर का है. पास के एक शेड में भी अवशेष मिले, जो कथित तौर पर उसी का है.

अवशेषों का पोस्टमार्टम करने के लिए पशु चिकित्सकों को बुलाया गया, जबकि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर शेड को सील कर दिया गया. वहीं, प्रदर्शनकारियों ने शाकिर और एक अन्य स्थानीय निवासी रहमान पर गोहत्या का आरोप लगाया और उनकी तत्काल गिरफ्तारी की मांग की. उन्होंने स्थानीय पुलिसकर्मियों पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया.

पुलिसवालों पर एक्शन

मौके पर निरीक्षण और शुरुआती जांच के बाद, जिसमें निगरानी में गंभीर खामियां सामने आईं, संयुक्त पुलिस आयुक्त आशुतोष कुमार ने चार पुलिसकर्मियों - बिल्हौर स्टेशन हाउस ऑफिसर अशोक कुमार सरोज, चौकी प्रभारी प्रेमवीर सिंह, बीट ऑफिसर आफताब आलम और हेड कांस्टेबल दिलीप गंगवार - को सस्पेंड कर दिया.

संयुक्त सीपी ने पत्रकारों से कहा, "लापरवाही के लिए सख्त कार्रवाई की गई है. एक शिकायत के आधार पर FIR दर्ज की जा रही है, और जांच आगे बढ़ने पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी." उन्होंने बताया कि आरोपी अभी फरार हैं और उन्हें ढूंढने के लिए टीमें बनाई गई हैं.

तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए, इलाके में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए PAC के जवानों को तैनात किया गया है. सीनियर अधिकारियों ने कहा कि स्थिति कंट्रोल में है और भरोसा दिलाया कि दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

