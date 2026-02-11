कन्नौज में युवक मोबाइल टावर पर चढ़ा,एकाएक कूदा नीचे, देखती रह गई भीड़

उत्तर प्रदेश के कन्नौज में एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया.देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई. लेकिन अचानक युवक मोबाइल टावर से नीचे गिर गया जिसका लाइव फुटेज सामने आया है. बताया जा रहा है कि युवक के किसी लड़की से प्रेम करता था उसी के चलते वह जान देने के लिए टावर चढ़ा था. हालांकि, परिजन ऐसी किसी भी बात से इनकार कर रहे हैं.

बताते चलें कि मामला गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के पूराभोज गांव का है.जहां के रहने वाले रामकिशोर का पुत्र अमित सुबह-सुबह मोबाइल टावर पर चढ़ गया. देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ लग गई जब सूचना घर वालों को मिली तो वह भी वहां पर पहुंच गए. साथ ही डायल हंड्रेड के साथ पुलिस टीम भी वहां पर पहुंच गई. सभी ने उसको नीचे उतारने के लिए काफी प्रयास किया लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी और उसके बाद अचानक वह मोबाइल टावर से नीचे गिर गया.

युवक का टावर से गिरते हुए का वीडियो भी सामने आया है.वहीं बताया जा रहा है कि युवक किसी लड़की से प्रेम करता था जिसकी शादी एक दिन पहले ही हो गई इसी के चलते वह मोबाइल टावर पर चढ़ गया और फिर नीचे आ गिरा.

