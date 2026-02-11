scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कन्नौज में युवक मोबाइल टावर पर चढ़ा,एकाएक कूदा नीचे, देखती रह गई भीड़

कन्नौज में एक युवक ने मोबाइल टावर के ऊपर से कूदकर जान दे दी. बताया जा रहा है कि युवक के किसी लड़की से प्रेम करता था उसी के चलते वह जान देने के लिए टावर चढ़ा था. हालांकि, परिजन ऐसी किसी भी बात से इनकार कर रहे हैं.

Advertisement
X
man jumped from mobile tower (Photo: itg)
man jumped from mobile tower (Photo: itg)

उत्तर प्रदेश के कन्नौज में एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया.देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई. लेकिन अचानक युवक मोबाइल टावर से नीचे गिर गया जिसका लाइव फुटेज सामने आया है. बताया जा रहा है कि युवक के किसी लड़की से प्रेम करता था उसी के चलते वह जान देने के लिए टावर चढ़ा था. हालांकि, परिजन ऐसी किसी भी बात से इनकार कर रहे हैं.

बताते चलें कि मामला गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के पूराभोज गांव का है.जहां के रहने वाले रामकिशोर का पुत्र अमित सुबह-सुबह मोबाइल टावर पर चढ़ गया. देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ लग गई जब सूचना घर वालों को मिली तो वह भी वहां पर पहुंच गए. साथ ही डायल हंड्रेड के साथ पुलिस टीम भी वहां पर पहुंच गई. सभी ने उसको नीचे उतारने के लिए काफी प्रयास किया लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी और उसके बाद अचानक वह मोबाइल टावर से नीचे गिर गया.

 युवक का टावर से गिरते हुए का वीडियो भी सामने आया है.वहीं बताया जा रहा है कि युवक किसी लड़की से प्रेम करता था जिसकी शादी एक दिन पहले ही हो गई इसी के चलते वह मोबाइल टावर पर चढ़ गया और फिर नीचे आ गिरा.

सम्बंधित ख़बरें

prisoner who escaped from Kannauj jail was arrested after encounter. (Photo - Screengrab)
आया था प्रेमिका से मिलने, हो गया एनकाउंटर... जेल से भागा कैदी गिरफ्तार
बिजली कर्मचारियों को तलवार लेकर दौड़ा दिया (Photo: ITG)
कन्नौज में बिजली कनेक्शन काटने पर बवाल, कंधे पर नंगी तलवार लेकर कर्मचारियों को दौड़ाया
Jail Break
जेल से फरार हुए कैदी, कंबल की रस्सी बनाकर फांदी दीवार
इसी दीवार को फांद कर कैदी फरार हुए, लाल घेरे में कंबल से बनी रस्सी (Photo ITG)
कन्नौज में गजब कांड! 22 फीट ऊंची दीवार फांदकर फरार हुए दो कैदी, कंबल से बनाई रस्सी
कन्नौज जेल से दो कैदी फरार, जेलर समेत पांच अधिकारियों पर गिरी गाज
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    T20 World Cup
    यूपी बजट लाइव
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement