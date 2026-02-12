UP: बारात चलने के लिए थी तैयार, अचानक आई तेज रफ्तार कार ने 9 बैंड कर्मियों को रौंद दिया

कन्नौज जिले के छिबरामऊ क्षेत्र में बारात चढ़ने के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया. तेज रफ्तार और अनियंत्रित कार ने बैंड ट्राली को टक्कर मारते हुए 9 लोगों को रौंद दिया. यह घटना बुधवार रात मोहल्ला सराय सुंदर में हुई, जहां हरदोई से बारात आई थी.

बारात चढ़ने का कार्यक्रम चल रहा था. बैंड ट्राली के साथ बैंड कर्मी संगीत बजा रहे थे और माहौल उत्साहपूर्ण था. इसी दौरान पीछे से एक तेज रफ्तार कार आई और सीधे बैंड ट्राली में टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्राली के पास मौजूद 9 बैंड कर्मी इसकी चपेट में आ गए.

बारात चढ़ने के दौरान हुआ हादसा

हादसे के तुरंत बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. चारों तरफ चीख पुकार सुनाई देने लगी. घायलों को आनन-फानन में छिबरामऊ के सौ-सैया अस्पताल पहुंचाया गया. डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद 6 घायलों की हालत गंभीर बताई और उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया.

अनियंत्रित कार ने 9 लोगों को मारी टक्कर

हादसे के बाद कार सवार मौके पर ही वाहन छोड़कर फरार हो गया. बैंड ट्राली और इंस्ट्रूमेंट भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और सड़क पर बिखरे नजर आए. घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

