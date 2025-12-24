शादी के नाम पर नाबालिग लड़की से बार- बार रेप, क्लर्क ने लगाया 7 लाख का चूना भी

उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक जूनियर क्लर्क को शादी का झांसा देकर एक नाबालिग लड़की से बलात्कार करने और उससे करीब 7 लाख रुपये ठगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. पुलिस के अनुसार, आशीष सिंह का पीड़िता से सितंबर 2022 में संपर्क हुआ, जब वह 16 वर्ष की थी और अपनी कैंसर पीड़ित मां की मृत्यु के बाद पेंशन संबंधी दस्तावेजों की प्रक्रिया के लिए कोषागार कार्यालय गई थी.आशीष सिंह यहीं कार्यरत था.

स्टेशन हाउस ऑफिसर विवेक त्रिवेदी ने बताया,'सिंह ने पेंशन संबंधी काम में तेजी लाने का वादा करके पीड़िता का विश्वास जीता. धीरे-धीरे उसने प्यार का नाटक और शादी का प्रस्ताव देकर उससे संबंध स्थापित किए.'

पीड़िता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, इस दौरान आरोपी ने कथित तौर पर कई बार पीड़िता से बलात्कार किया. एसएचओ ने बताया कि उसने पीड़िता से करीब 7 लाख रुपये ठग भी लिए. यह मामला नवंबर में तब सामने आया जब पीड़िता को पता चला कि सिंह ने दूसरी महिला से शादी कर ली है, जिसके बाद उसने सिटी कोटवाली नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई.

स्टेशन हाउस ऑफिसर विवेक त्रिवेदी ने बताया, 'सिंह ने दूसरी महिला से शादी कर ली है. एफआईआर दर्ज कर उसको लखनऊ रोड से गिरफ्तार कर लिया गया है." उन्होंने आगे कहा कि आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही फिलहाल जारी है क्योंकि पुलिस मामले के वित्तीय और आपराधिक पहलुओं की जांच कर रही है.

