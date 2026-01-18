कातिल रिटायर्ड रेलकर्मी! प्रेमिका की हत्या कर शव को जलाया, हड्डियों को बक्से में भरकर पत्नी को भेजा

यूपी के झांसी में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सभी को हैरान कर दिया है. यहां पहले से दो-दो शादियां कर चुके रिटायर्ड रेलकर्मी ने लिव-इन-रिलेशन में रह रही प्रेमिका की हत्या की. फिर उसके शव को नीले बक्से में रखा और शव को जला दिया. इतना ही नहीं शव को जलाने के बाद उसकी राख को ठिकाने लगाने के लिए नदी में बहा दिया. इसके बाद बक्से को अपनी दूसरी पत्नी के घर बेटे की मदद से लोडर गाड़ी से भिजवा दिया. मामला उस समय उजागर हुआ जब लोडर चालक को शक हुआ और उसने पुलिस को सूचना देकर बुला दिया.

और पढ़ें

बक्से से बरामद हुईं हड्डियां

पुलिस ने बेटे समेत दो आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. जबकि मुख्य आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है. जिसकी तलाश की जा रही है. जानकारी के अनुसार शनिवार और रविवार की रात्रि में झांसी पुलिस कंट्रोल को एक व्यक्ति द्वारा सूचना मिली कि वह एक बक्से और कुछ सामान को लेकर शहर कोतवाली क्षेत्र में आया है. सूचना पर पुलिस पहुंची और बक्से को वहां रहने वाली गीता पत्नी रामसिंह के घर से बरामद किया.

यह भी पढ़ें: कोलकाता: संदिग्ध हालात में युवती की मौत... गले पर मिले निशान, ऐसे उलझ गई ये मर्डर मिस्ट्री

इसके बाद उस बक्से को खुलवाया तो चौक गई. क्योंकि बक्से में कुछ हड्डियों के अवशेष और कोयले जैसी वस्तु नजर आई. पुलिस ने उच्चाधिकारियों को अवगत कराते हुए फोरेंसिक टीम को बुलाया और पूछताछ शुरू की. पुलिस के अनुसार उक्त हड्डियों के अवशेष मानव के हैं. जिसकी जांच की जा रही है. पूछताछ में पता चला है कि गीता रामसिंह की दूसरी पत्नी है. उसकी पहली पत्नी सीपरी बाजार बाजार थाना क्षेत्र में रहती है.

Advertisement

इतना ही नहीं रामसिंह दो-दो पत्नियां होने के बावजूद तीसरी महिला प्रीति के साथ लिव-इन रिलेशन में रहता था. प्रेमिका रामसिंह से लगातार रुपयों की मांग कर रही थी. अब तक वह लाखों रुपए ऐंठ चुकी थी. जिससे परेशान होकर रामसिंह ने प्रीति की पहले हत्या की. इसके बाद उसके शव को बक्से में रखकर जला दिया. शव को जलाने के बाद सबूतों को मिटाने के लिए राख को नदी में बहा दिया. राख को नदी में बहाने के बाद बक्से को अपनी दूसरी पत्नी गीता के पास बेटे की मदद से लोड़र गाड़ी से भिजवा दिया.

मुख्य आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

अभी तक जांच आए पहलुओं के आधार पर आरोपी रामसिंह के बेटे नितिन समेत दो लोगों को हिरासत में ले लिया गया है. जबकि रामसिंह की तलाश की जा रही है. झांसी नगर पुलिस अधीक्षक प्रीति सिंह बताया कि मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है और मुख्य आरोपी की तलाश की जा रही है.

वहीं लोडर गाड़ी के चालक जयपाल ने बताया कि मोहल्ले का एक लड़का 400 रुपए में गाड़ी बुक करके ले गया. इसके बाद वहां से एक बक्सा उठाकर लाया. उसे शक हुआ कि उसमें कुछ संदिग्ध सामान है. जिसके बाद उसने पुलिस को सूचना दी.

---- समाप्त ----