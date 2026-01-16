कोलकाता: संदिग्ध हालात में युवती की मौत... गले पर मिले निशान, ऐसे उलझ गई ये मर्डर मिस्ट्री

कोलकाता के नारकेलडांगा इलाके में एक युवा महिला की संदिग्ध हालात में मौत हो गई. इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई. मृतका अपने ही घर में बेहोशी की हालत में मिली थी. पुलिस के मुताबिक यह मामला सामान्य मौत का नहीं लग रहा है. घटना के बाद से परिवार और पड़ोसियों में दहशत का माहौल है. शुरुआती जांच में कई ऐसे संकेत मिले हैं, जो इस मौत को संदिग्ध बनाते हैं. पुलिस ने पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है.

दो दिन पहले पुलिस को मिली थी सूचना

पुलिस के अनुसार मृतका की पहचान पुष्पा कुमारी के रूप में हुई है. वह राज नारायण साह की बेटी थीं और कोलकाता के शिबतला लेन की रहने वाली थीं. 14 जनवरी को दोपहर करीब 3 बजे पुलिस को सूचना मिली कि पुष्पा कुमारी को एनआरएस मेडिकल कॉलेज अस्पताल के इमरजेंसी विभाग में मृत घोषित किया गया है. सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई. वरिष्ठ अधिकारियों को भी मामले की जानकारी दी गई.

मृतका के गले पर निशान

एनआरएस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (NRSMCH) में डॉक्टरों ने जब युवती की जांच की, तो उसके गले पर संदिग्ध निशान पाए गए. इन निशानों ने डॉक्टरों को भी चौंका दिया. डॉक्टरों ने तत्काल पुलिस को इसकी जानकारी दी. गले पर मिले इन निशानों ने हत्या की आशंका को और गहरा कर दिया. पुलिस अब इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं गला दबाकर हत्या तो नहीं की गई.

पड़ोसी की सूचना पर पिता पहुंचे घर

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मृतका के पिता ने बताया कि उन्हें पड़ोसी कोमल सिंह ने फोन कर सूचना दी थी. पड़ोसी ने कहा कि पुष्पा कुमारी अपने बिस्तर पर अचेत अवस्था में पड़ी हुई हैं और कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही हैं. यह खबर मिलते ही पिता तुरंत घर पहुंचे. उन्होंने देखा कि बेटी की हालत बेहद गंभीर थी. इसके बाद पड़ोसियों की मदद से उसे अस्पताल ले जाया गया.

अस्पताल पहुंचते ही मृत घोषित

पुष्पा कुमारी को उसके पिता और पड़ोसियों द्वारा तुरंत एनआरएस मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया. हालांकि अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे करीब 3:15 बजे मृत घोषित कर दिया. यह खबर मिलते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. पुलिस को अस्पताल से औपचारिक सूचना भेजी गई. इसके बाद पुलिस ने मौके की कार्रवाई शुरू की.

पुलिस ने शुरू की तफ्तीश

मौत की सूचना के बाद पुलिस ने पुष्पा कुमारी के घर को मौका-ए-वारदात मानते हुए सील कर लिया. पुलिस ने घर की निगरानी शुरू की और किसी भी तरह की छेड़छाड़ को रोकने के लिए गार्ड तैनात किए गए. फॉरेंसिक सबूतों को सुरक्षित रखने के लिए सख्त कदम उठाए गए है. पुलिस ने पड़ोसियों से भी प्राथमिक पूछताछ की. हर एंगल से जांच की तैयारी की गई.

मौत के कारणों की जांच

पुलिस ने 15 जनवरी को शव का इनक्वेस्ट और पोस्टमॉर्टम कराया. पोस्टमॉर्टम का मकसद मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाना था. रिपोर्ट के जरिए यह स्पष्ट किया जाना है कि मौत स्वाभाविक थी या किसी साजिश का नतीजा. पोस्टमॉर्टम प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया. रिपोर्ट का पुलिस को बेसब्री से इंतजार है.

शव घर लाने के बाद बढ़ा तनाव

पोस्टमॉर्टम के बाद शव को मृतका के घर लाया गया. उस वक्त परिवार के सदस्य और आसपास के कई पड़ोसी मौजूद थे. माहौल बेहद गमगीन था, लेकिन साथ ही कई सवाल भी उठ रहे थे. लोगों के बीच इस बात को लेकर चर्चा थी कि युवती की मौत सामान्य नहीं है. इसी दौरान कुछ पड़ोसियों ने पुलिस को अपनी शंकाएं भी बताईं.

हत्या का मामना दर्ज

उसी शाम पड़ोस में रहने वाली बिजंती देवी (40), पत्नी अनिल महतो ने पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत के आधार पर नारकेलडांगा थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) के तहत हत्या का मामला दर्ज किया. पुलिस ने कहा है कि जांच शुरू कर दी गई है. सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर कार्रवाई की जा रही है.

