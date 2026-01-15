बॉयफ्रेंड के साथ होटल में थी पत्नी... पीछा करते हुए पहुंच गया पति, पुलिस आई तो बेड के नीचे छुप गया प्रेमी

उत्तर प्रदेश के झांसी में एक पारिवारिक विवाद उस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामे में बदल गया, जब पति ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ होटल में रंगे हाथ पकड़ लिया. मामला झांसी के नवाबाद थाना इलाके में एक गेस्ट हाउस का है. पति जब मौके पर पहुंचा तो हंगामा शुरू हो गया. सूचना पर पहुंची पुलिस के सामने प्रेमी बेड के नीचे छुप गया, जिसे बाद में बाहर निकाला गया.

दरअसल, 11 जनवरी को पति को सूचना मिली थी कि उसकी पत्नी अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही है. शक होने पर पति ने दोनों का पीछा किया. पत्नी और उसका प्रेमी बस स्टैंड के पास स्थित गेस्ट हाउस पहुंचे और वहां कमरा नंबर 103 लेकर ठहर गए. कुछ ही देर बाद पति भी वहां पहुंच गया और 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को बुला लिया.

पुलिस के पहुंचने से पहले ही होटल में हंगामा शुरू हो गया. पत्नी ने पति के सामने हाई वोल्टेज ड्रामा किया और दावा किया कि वह अपनी मर्जी से वहां आई है. पुलिस के होटल में एंट्री करते ही प्रेमी डर के मारे बेड के नीचे छुप गया. पुलिस ने कमरे की तलाशी ली और युवक को बेड के नीचे से बाहर निकाला.

महिला के पति ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी करीब तीन साल पहले हुई थी. शादी के कुछ समय बाद ही पति-पत्नी के बीच विवाद शुरू हो गए. वर्ष 2023 में पत्नी ने उस पर केस दर्ज कराया था, हालांकि बाद में कोर्ट के जरिए दोनों में समझौता हो गया था. इसके बाद पति अपनी पत्नी के मामा के यहां सीपरी बाजार क्षेत्र में रहने लगा. कुछ समय तक हालात ठीक रहे, लेकिन फिर से रिश्तों में खटास आ गई.

पति का आरोप है कि बीते डेढ़ साल से पत्नी उसके साथ नहीं रह रही है और एक युवक के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा है. पत्नी एक स्कूल में नौकरी करती है और उसी युवक के साथ आती-जाती है. पति के विरोध करने पर भी पत्नी ने प्रेमी के साथ रिश्ता खत्म नहीं किया. पति का यह भी आरोप है कि पत्नी तलाक के बदले 10 लाख रुपये की मांग कर रही है.

वहीं पत्नी का कहना है कि वह लंबे समय से पति के साथ नहीं रह रही है और अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है. होटल में मौजूद पुलिस के सामने महिला ने कहा कि वह अपनी मर्जी से वहां आई थी और अब प्रेमी के साथ ही रहना चाहती है. महिला ने कहा कि वह पति को तलाक देने के लिए तैयार है.

होटल में काफी देर तक हंगामा चलता रहा, जिसके बाद पुलिस पति, पत्नी और प्रेमी तीनों को नवाबाद थाने ले गई. थाने में पति ने लिखित तहरीर दी और पूरे घटनाक्रम की जानकारी पुलिस को दी. वहीं पुलिस ने तीनों पक्षों से पूछताछ कर मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है. नवाबाद थाना प्रभारी रवि श्रीवास्तव का कहना है कि होटल में विवाद की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची थी. मामले में आवश्यक कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई है. सभी पक्षों के बयान दर्ज किए गए हैं. जांच तथ्यों के आधार पर की जा रही है.

