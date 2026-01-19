UP: हत्या से पहले राम सिंह ने इकट्ठी कर ली थीं लकड़ियां ताकि जला सके लिव-इन पार्टनर की लाश, ऐसे खुला ‘नीले बक्से’ का राज

उत्तर प्रदेश के झांसी में एक रिटायर्ड रेलकर्मी द्वारा अपनी लिव इन पार्टनर की हत्या करना कोई अचानक किया हुआ गुनाह नहीं था, बल्कि महीनों पहले लिखी गई एक खौफनाक स्क्रिप्ट थी. लिव-इन पार्टनर की हत्या करने का फैसला लेने के बाद ही रिटायर्ड रेलकर्मी राम सिंह ने पहले ही लकड़ियां इकट्ठा करना शुरू कर चुका था, ताकि शव को जला सके और किसी को कानों-कान खबर तक न हो.

हत्या के लिए कमरा किराए पर लिया

हत्या के लिए कमरा किराए पर लेना, नीला बक्सा पहले से मंगवाना और सबूत मिटाने की पूरी योजना बनाना, सब कुछ पहले से तय था. अब जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, तो पूछताछ में राम सिंह ने खुद नीले बक्से और हत्या की पूरी साजिश का राज खोल दिया है, जिसने इस मामले को और भी भयावह बना दिया है.

पुलिस के मुताबिक, प्रेमिका प्रीति से रिश्ते बिगड़ने, पैसों की लगातार मांग और धोखे से परेशान होकर राम सिंह काफी समय से उसे ठिकाने लगाने की योजना बना रहा था. इसी तैयारी के तहत उसने सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के ब्रह्मनगर इलाके में एक कमरा किराए पर लिया, जहां आसपास मजदूर रहते थे ताकि उसकी गतिविधियों पर किसी का शक न जाए. यहीं पर उसने हत्या की पूरी स्क्रिप्ट तैयार की.

राम सिंह ने खोले हत्या के कई राज

पूछताछ में राम सिंह ने बताया कि घटना वाले दिन उसने प्रीति के साथ शराब पी. जब वह नशे में आ गई, तो उसने उसकी हत्या कर दी. इसके बाद शव को कंबल और तिरपाल में लपेटकर नीले बक्से में रख दिया. चौंकाने वाली बात यह है कि उसने पहले से ही उसके शव को जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा कर रखी थीं. धीरे-धीरे बक्से के अंदर ही शव को जलाया गया, ताकि बाहर धुआं या तेज बदबू न फैले. पुलिस के अनुसार, सर्दी का मौसम होने के कारण दुर्गंध भी ज्यादा महसूस नहीं हुई और आरोपी को अपने प्लान को अंजाम देने में मदद मिल गई.

जले हुए बक्से को भेज दिया दूसरी पत्नी के घर

शव जलने के बाद बची राख और हड्डियों के अवशेषों को बोरियों में भरकर नदी में बहा दिया. इसके बाद रामसिंह ने सबूत मिटाने की अगली कड़ी के तहत दूसरी पत्नी के बेटे नितिन को बुलाया और जले हुए नीले बक्से के बाकी हिस्से को वहां भिजवा दिया. यहीं से मामला उजागर हुआ, जब पुलिस को संदूक में संदिग्ध सामग्री की सूचना मिली और बक्सा खुलते ही अंदर राख और हड्डियों के अवशेष मिले.

एसपी सिटी प्रीति सिंह ने बताया कि 17-18 जनवरी की रात सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई. तेजी से कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी राम सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया. पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि मृतका से उसके लंबे समय से संबंध थे और इसी रिश्ते के टूटने के बाद उसने हत्या को अंजाम देने की पूरी प्लानिंग की थी.

अब पुलिस आरोपी से आगे की गहन पूछताछ कर रही है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि इस वारदात में और कौन-कौन शामिल था और सबूत मिटाने में किस स्तर तक मदद ली गई.



