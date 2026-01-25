scorecardresearch
 
हिंदू युवती के अपहरण मामले में सपा नेता 'छोटू टाइगर' गिरफ्तार, पार्टी ने किया निष्कासित

जालौन में एक हिंदू लड़की को सपा नेता भगा ले गया. जिसके बाद लोग धरने पर बैठ गए और पुलिस से कार्रवाई की मांग कर रहे थे. वहीं मामले में सपा ने आरोपी को निष्कासित कर दिया है. हालांकि लड़की का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें वह कह रही है कि उसे भगाने में कोई दोषी नहीं है, वह खुद की मर्जी से घर से गई है.

मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन करते लोग. (Photo: Screengrab)
जालौन के कोच कस्बे में अचानक एक युवती के भाग जाने पर बवाल हो गया. क्योंकि लड़की हिन्दू थी जबकि आरोपी मुस्लिम युवक था. इस घटना को लेकर हिन्दू संगठन आग बबूला हो गया और सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन करने लगा. वहीं सूचना पर प्रशासन भी पहुंच गया और लोगों को समझाया.  जिसके बाद लोगों ने पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम देकर धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया.

लड़की का वीडियो हो रहा है वायरल

मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी और समाजवादी पार्टी के नेता रिजवान मंसूरी उर्फ 'छोटू टाइगर' को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने अपहृत युवती को भी सुरक्षित बरामद कर लिया है. लड़की पिछले तीन दिन से गायब थी. उसका एक वीडियो मैसेज भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. जिसमें उसने अपने को बालिग बताते हुए किसी को दोषी न मानने की बात कही थी.

​मामला जालौन के कोंच कोतवाली क्षेत्र का है. आरोपी रिजवान मंसूरी, जो समाजवादी पार्टी की मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष पद पर रहा है. उस पर आरोप है कि अपने एक साथी के साथ मिलकर एक हिंदू युवती को बहला-फुसलाकर अगवा कर लिया. इस घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया था और हिंदू संगठनों ने आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन किया था.

पीड़ित परिवार के आक्रोश और मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में कई टीमें गठित की गई थीं. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी रिजवान मंसूरी को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया और दो दिन की मशक्कत के बाद अपहृत युवती को भी सुरक्षित बरामद कर लिया.

सपा ने आरोपी को पार्टी से निकाला

अब पुलिस युवती का चिकित्सकीय परीक्षण कराकर कोर्ट में उसके बयान दर्ज कराएगी. ​दूसरी तरफ मामले के तूल पकड़ते ही समाजवादी पार्टी ने भी कड़ा रुख अपनाया है और आरोपी रिजवान मंसूरी की संलिप्तता सामने आते ही पार्टी ने उसे तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया है. सपा के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि पार्टी में अनुशासनहीनता और अपराध के लिए कोई जगह नहीं है और ज़ीरो टॉलरेंस की नीति के तहत यह कार्रवाई की गई है.

परमेश्वर प्रसाद, क्षेत्राधिकारी कोंच ने बताया कि एक परिवार द्वारा पुलिस को सूचना दी गई थी. शिकायत में कहा गया था कि उनकी पुत्री को रिज़वान मंसूरी भगा ले गया है. तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर रिज़वान मंसूरी को गिरफ्तार कर लिया गया और युवती को सुरक्षित बरामद कर लिया गया है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. 

