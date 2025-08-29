'लड़की भागी सार्थक के लिए, कहानी में एंट्री करण की हो गई', इंदौर की श्रद्धा तिवारी के पिता बोले- इस शादी को मैं नहीं मानूंगा

घर से लापता होकर 7 दिन बाद शादी करके लौटी इंदौर की श्रद्धा तिवारी मामला चर्चा में है. पिता का कहना है कि श्रद्धा की मानसिक स्थिति की जांच होनी चाहिए. उसे 10 दिन तक महिला थाने की कस्टडी में रखा जाए, क्योंकि उसने शादी जैसा बड़ा कदम खुद से नहीं उठाया. इसकी जांच होनी चाहिए.

श्रद्धा के पिता अनिल तिवारी ने कहा, ''मैं अपनी बेटी को अच्छे से जानता हूं. उसे पालने और उसकी मानसिक स्थिति को समझने में मुझे अनुभव है. इस शादी को मैं बिल्कुल नहीं मानता. उसकी मानसिक स्थिति की जांच होनी चाहिए. उसे 10 दिन तक महिला थाने की कस्टडी में रखा जाए.''

अनिल तिवारी ने आगे कहा, ''श्रद्धा सार्थक के लिए भागी थी, लेकिन बीच में करण की एंट्री हुई. करण ने बताया कि वह रतलाम स्टेशन पर मिला, जहां श्रद्धा आत्महत्या करने वाली थी. उसने उसे समझाया और शादी की बात की. लेकिन इस शादी का कोई सबूत, फोटो या वीडियो नहीं है. श्रद्धा ने भी मुझे कुछ नहीं बताया. उसका दिमाग अभी परेशान है.''

पुलिस से मांग है कि करण को अलग रखा जाए और श्रद्धा को 10 दिन महिला थाने की कस्टडी में रखकर जांच की जाए. अगर 10 दिन बाद श्रद्धा कहती है कि वह करण से शादी करना चाहती है, तो मैं बतौर पिता धूमधाम से शादी करूंगा. लेकिन अभी मैं इस शादी को मानने को तैयार नहीं हूं.''

अनिल ने कहा, ''मुझे यकीन है कि मेरी बेटी को गुमराह किया गया. करण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, लेकिन उसे अलग रखा जाए. श्रद्धा की मां से भी इस बारे में कोई बात नहीं हुई है.'' पिता ने जोर देकर कहा कि बेटी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और इस मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए.

पुलिस का बयान

पुलिस अधिकारी राजेश डंडौतिया ने बताया, ''श्रद्धा तिवारी इंदौर की रहने वाली है. वह बिना बताए घर से चली गई थी और अपना मोबाइल भी छोड़ गई थी. 23 तारीख को साढ़े पांच बजे परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसे लोटस चौराहे से विजय नगर की ओर जाते देखा गया. टेक्निकल और ग्राउंड इंटेलिजेंस के आधार पर जांच आगे बढ़ी. आज सुबह श्रद्धा मंदसौर से पुलिस टीम के साथ इंदौर लौटी. परिजन और करण भी मौजूद हैं.''

डंडौतिया ने कहा, ''श्रद्धा ने बताया कि सार्थक ने उसे रेलवे स्टेशन पर बुलाया था, लेकिन वह नहीं आया. वह ट्रेन में चली गई, जहां करण से मुलाकात हुई. करण के साथ उसने महेश्वर के पास शादी कर ली. अभी उसके पास कोई मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि दस्तावेज नहीं हैं.

पुलिस ने सार्थक से पूछताछ की, जिसने बताया कि उसकी श्रद्धा से पहले दोस्ती थी, लेकिन परिजनों के समझाने के बाद झगड़ा हुआ और उसने मोबाइल ब्लॉक कर दिया था.

पुलिस ने कहा, ''श्रद्धा की कहानी की जांच चल रही है. बयान और साक्ष्य सत्यापित किए जाएंगे. सीसीटीवी और अन्य साक्ष्यों के आधार पर यह पता लगाया जाएगा कि वह कहां-कहां गई. अभी कोई अपराध नहीं बनता, क्योंकि श्रद्धा बालिग है. लेकिन अगर बयानों से कोई नई बात सामने आएगी, तो कार्रवाई की जाएगी.''

पुलिस ने बताया कि श्रद्धा और करण के बयान लिए जा रहे हैं. साक्ष्य, जैसे फोटो या वीडियो, जमा किए जाएंगे. परिजनों से भी बातचीत होगी. पूरी जांच के बाद ही साफ तस्वीर सामने आएगी. फिलहाल, पुलिस ने कहा कि जल्द ही इस मामले में अपडेट दिया जाएगा.

