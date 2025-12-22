नमो भारत ट्रेन के अंदर से लड़के और लड़की के 'अंतरंग पल' का वीडियो वायरल, NCRTC ने कर्मचारी पर लिया एक्शन

एनसीआर की आधुनिक नमो भारत ट्रेन एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन इस बार वजह तकनीक या रफ्तार नहीं, बल्कि एक वायरल वीडियो है. गाज़ियाबाद के मोदीनगर क्षेत्र में नमो भारत ट्रेन के अंदर युवक-युवती के कथित अंतरंग पलों का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है.

बताया जा रहा है कि यह वीडियो मोदीनगर नॉर्थ स्टेशन के आसपास चलती नमो भारत ट्रेन का है, जहां कोच में लगे सीसीटीवी कैमरों में एक युवक और युवती की आपत्तिजनक गतिविधियां रिकॉर्ड हो गईं. ट्रेन में उस समय भीड़ कम होने का फायदा उठाकर दोनों ने सार्वजनिक स्थान की मर्यादाओं को नजरअंदाज किया, जिसकी रिकॉर्डिंग बाद में सोशल मीडिया तक पहुंच गई.

चार अलग-अलग क्लिप वायरल

जानकारी के मुताबिक, इस घटना से जुड़े चार अलग-अलग वीडियो क्लिप फिलहाल विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. इन वीडियो में युवक और युवती को ट्रेन के कोच में बैठे हुए देखा जा सकता है. वीडियो सामने आने के बाद लोगों में नाराजगी देखी जा रही है और बड़ी संख्या में सोशल मीडिया यूजर्स ट्रेन में इस तरह के व्यवहार पर सवाल उठा रहे हैं. लोगों का कहना है कि नमो भारत ट्रेन जैसे आधुनिक और सुरक्षित परिवहन साधन में इस तरह की घटनाएं न केवल शर्मनाक हैं, बल्कि समाज और युवाओं पर भी गलत प्रभाव डालती हैं. कई यूजर्स ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है.

CCTV फुटेज कैसे हुआ वायरल ?

इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि ट्रेन के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज आखिर सोशल मीडिया तक कैसे पहुंची. NCRTC (नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन) के अनुसार, यह वीडियो बीते महीने का है, जो ट्रेन के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ था. बाद में किसी ने इस फुटेज को मोबाइल से रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

NCRTC ने शुरू की जांच

वीडियो वायरल होने के बाद NCRTC ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आंतरिक जांच शुरू कर दी है. NCRTC के प्रवक्ता ने बताया कि संबंधित सीसीटीवी फुटेज की गहनता से जांच की जा रही है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि वीडियो किसने और कैसे बाहर लीक किया. प्रवक्ता के अनुसार, यह वीडियो ट्रेन के सुरक्षा सिस्टम का हिस्सा था. बिना अनुमति इस तरह की फुटेज को रिकॉर्ड करना और वायरल करना गंभीर उल्लंघन है. मामले की जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

एक कर्मचारी पर लिया गया एक्शन

NCRTC ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की है. जांच में यह सामने आया कि सीसीटीवी फुटेज की सुरक्षा में लापरवाही बरती गई, जिसके चलते संबंधित कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया गया है. हालांकि, NCRTC ने यह भी स्पष्ट किया है कि जांच अभी पूरी नहीं हुई है और यदि आगे किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका सामने आती है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.

जागरूकता अभियान चलाएगा NCRTC

NCRTC ने इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाने का फैसला किया है. प्रवक्ता के अनुसार, आने वाले दिनों में यात्रियों को सार्वजनिक परिवहन में शालीन व्यवहार, नियमों और जिम्मेदारियों को लेकर जागरूक किया जाएगा. इस अभियान के तहत ट्रेन स्टेशनों, कोचों और डिजिटल माध्यमों पर संदेश दिए जाएंगे, ताकि यात्री यह समझ सकें कि सार्वजनिक स्थानों पर निजी आचरण की एक सीमा होती है.

यात्रियों से की गई अपील

NCRTC और रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की है कि वे सार्वजनिक स्थानों पर मर्यादा बनाए रखें और किसी भी तरह की आपत्तिजनक गतिविधि से बचें. साथ ही, अगर कोई संदिग्ध या नियमों के खिलाफ गतिविधि दिखाई दे, तो तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचित करें. अधिकारियों का कहना है कि नमो भारत ट्रेन लाखों यात्रियों की रोजमर्रा की जरूरत बन चुकी है और इसकी गरिमा बनाए रखना हर नागरिक की साझा जिम्मेदारी है.

फिलहाल जांच जारी

फिलहाल NCRTC की ओर से जांच जारी है और अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही पूरे मामले में विस्तृत रिपोर्ट सामने आएगी. यह घटना न केवल सार्वजनिक परिवहन में अनुशासन की जरूरत को रेखांकित करती है, बल्कि यह भी बताती है कि तकनीक के साथ जिम्मेदारी और संवेदनशीलता कितनी जरूरी है.

