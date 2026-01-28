scorecardresearch
 
कुर्सी या सनातन? 6 महीने से उबल रहा था मन, अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे की इनसाइड स्टोरी

बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा छह महीने की सोची-समझी योजना का हिस्सा था. उन्होंने 'पुनरुत्थान बरेली परिवार' नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर समर्थकों को जोड़ा. यूजीसी बिल और प्रयागराज की घटना से आहत अलंकार ने गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराने के बाद इस्तीफा दिया, जिसकी पल-पल की अपडेट ग्रुप पर साझा की गई.

बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने दिया इस्तीफा (Photo- ITG)
बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा देने वाले अलंकार अग्निहोत्री के दिल-दिमाग में सनातन को लेकर पिछले छह महीने से काफी चीजें चल रही थीं. 27 मई 2025 को कार्यभार ग्रहण करने के ढाई महीने बाद उन्होंने 12 अगस्त को 'पुनरुत्थान बरेली परिवार' के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था. इस ग्रुप में सिटी मजिस्ट्रेट समेत सात लोग ग्रुप एडमिन हैं. वर्तमान में इस ग्रुप में उनके 527 समर्थक जुड़े हैं.

बताया जा रहा है कि महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती के दिन 25 दिसंबर 2025 को जीआईसी ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम भी हुआ था. इसके आयोजक भी 'पुनरुत्थान बरेली परिवार' के कर्ता-धर्ता ही थे, लेकिन वह सक्रिय रूप से आगे नहीं थे. कार्यक्रम का आयोजन युवा फाउंडेशन की ओर से दर्शाया गया था.

इसमें ब्राह्मण समाज के ही लोगों ने शिरकत की थी. हालांकि, इन सभी मामलों से डीएम अविनाश सिंह बेखबर रहे. इस ग्रुप पर जुड़े लोग विभिन्न तरह से अपनी-अपनी मंशा के अनुसार टिप्पणी भी कर रहे हैं.

अलंकार अग्निहोत्री ही नहीं, मां और पत्नी ने भी दिया था नौकरी से इस्तीफा
कौन हैं GST डिप्टी कमिश्नर प्रशांत सिंह? जिन्होंने CM योगी के 'सम्मान' में दिया इस्तीफा
भविष्य में चुनाव लड़ेंगे या नई पार्टी बनाएंगे? अलंकार अग्निहोत्री ने दिया ये जवाब
इस्तीफा देने के बाद GST डिप्टी कमिश्नर प्रशांत सिंह ने बताया अपना फ्यूचर प्लान
बरेली में धरने पर बैठे अलंकार अग्निहोत्री, हुई नारेबाजी

पुनरुत्थान बरेली परिवार के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़े लोग बताते हैं कि 13 जनवरी को यूजीसी का नया बिल आने और प्रयागराज में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद व उनके शिष्यों के साथ हुए दुर्व्यवहार से सिटी मजिस्ट्रेट काफी आहत थे.

सूत्रों के मुताबिक, उन्होंने शासकीय पद से इस्तीफा देने का मन कई दिनों पहले ही बना लिया था. अपने करीबियों से चर्चा के बाद वह गणतंत्र दिवस के दिन इस्तीफा देने की ठाने थे.

उसी क्रम में अलंकार अग्निहोत्री अन्य दिनों की तरह ही सोमवार सुबह तैयार होकर कलक्ट्रेट पहुंचे. झंडा फहराने के कार्यक्रम के बाद वह कलक्ट्रेट परिसर में डीएम और चारों एडीएम के साथ बैठकर सामान्य चर्चा में भी शामिल हुए. इस बीच में उनके मन में इस्तीफा देने की बात उबाल मार रही थी.

सिटी मजिस्ट्रेट के इस्तीफा दिए जाने के बाद से अलंकार अग्निहोत्री की संपूर्ण गतिविधियों की पल-पल की अपडेट 'पुनरुत्थान बरेली परिवार' के नाम से बने व्हाट्सएप ग्रुप पर समर्थकों ने साझा की. यहां तक सिटी मजिस्ट्रेट के लिए भीड़ जुटाने को भी लोगों ने इसी ग्रुप पर आह्वान किया गया. कहां पर क्या हो रहा है, ग्रुप पर जुड़े साथी एक-दूसरे को साझा कर रहे थे.

---- समाप्त ----
