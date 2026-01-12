अलीगढ़: गांव जवार में ताश खेलने के विवाद ने लिया हिंसक रूप, पथराव में आधा दर्जन से ज्यादा घायल

अलीगढ़ जिले के इगलास कोतवाली क्षेत्र के गांव जवार में ताश खेलने को लेकर हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया. दो पक्षों के बीच शुरू हुई कहासुनी के बाद दोनों ओर से जमकर पथराव हुआ. पथराव की यह घटना काफी देर तक चलती रही, जिसमें आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए.

घटना की सूचना मिलते ही इगलास थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया. पुलिस ने मौके से कुछ लोगों को हिरासत में लिया है. सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है. पथराव की घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लेकर गांव में चर्चा का माहौल बना हुआ है.

ताश खेलने को लेकर हुआ विवाद

घायल खुशहाली सिंह ने बताया कि वह खेत से लौट रहे थे. जैसे ही गांव में पहुंचे, दो लड़कों ने उन्हें पकड़ लिया और हमला करने के लिए दूसरों को बुला लिया. उन्होंने बताया कि बिना वजह उन पर हमला किया गया और लाठी, डंडे, ईंट और चाकू जैसे हथियारों का इस्तेमाल किया गया. उनके अनुसार इस घटना में करीब दस लोग घायल हुए हैं, जिनमें से चार किसी तरह बाइक से भागकर जान बचा सके.

पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया

मामले को लेकर सीओ इगलास महेश कुमार ने बताया कि गांव जवार में दो पक्षों के बीच ताश खेलने को लेकर विवाद हुआ था, जो बाद में झगड़े और पथराव में बदल गया. इस घटना में कुछ लोगों को मामूली चोटें आई हैं, जिन्हें उपचार के लिए भेजा गया है. पुलिस ने 10 से 12 लोगों को हिरासत में लिया है. तहरीर मिलने पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने एहतियात के तौर पर गांव जवार में पुलिस पिकेट तैनात कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल गांव में कानून व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में है और स्थिति सामान्य बनी हुई है.

