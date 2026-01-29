scorecardresearch
 
IAS बेटे ने की गाली-गलौज और मारपीट? मां के आरोपों पर बोले अभय सिंह- उनका ब्रेनवॉश किया गया; जानिए पूरा मामला

यूपी कैडर के IAS अभय सिंह पर उनकी मां रेखा सिंह ने मकान कब्जाने, मारपीट और प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं. मां की शिकायत पर नियुक्ति विभाग ने उनसे जवाब मांगा है. हालांकि, अभय सिंह ने आरोपों को नकारते हुए इसे अपने भाई द्वारा किया गया 'ब्रेनवॉश' बताया है.

आईएएस अभय सिंह (File Photo)
आईएएस अभय सिंह (File Photo)

उत्तर प्रदेश कैडर के 2007 बैच के आईएएस अधिकारी अभय सिंह एक बार फिर विवादों में हैं. उनकी मां रेखा सिंह ने उन पर मकान पर कब्जा करने, गाली-गलौज, धमकी और मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं. रेखा सिंह ने इस पूरे मामले की शिकायत राजस्व परिषद के चेयरमैन से की है, जिसमें उन्होंने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ स्थित अपने मकान को लेकर बेटे पर जबरन कब्जे का आरोप लगाया है.

रेखा सिंह का आरोप है कि 1 जनवरी को अभय सिंह अपनी पत्नी के साथ चित्तौड़गढ़ पहुंचे और उनके साथ गाली-गलौज, मारपीट और धमकी दी. उन्होंने यह भी दावा किया कि इस दौरान घर में लगे सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए गए और जान का खतरा महसूस होने पर उन्हें खुद को कमरे में बंद करना पड़ा. पत्र में यह भी कहा गया है कि मानसिक उत्पीड़न के चलते उन्हें अपना घर तक छोड़ना पड़ा और धमकियां स्टाफ के जरिए भी दी गईं.

IAS की मां रेखा सिंह ने अपने आरोपों के समर्थन में मैसेज, ऑडियो और वीडियो सबूत होने का दावा किया है. राजस्व परिषद चेयरमैन ने इस शिकायत को प्रमुख सचिव, नियुक्ति विभाग को भेज दिया है. इसके बाद नियुक्ति विभाग ने आईएएस अधिकारी अभय सिंह से उनका पक्ष मांगा है. 

गौरतलब है कि अभय सिंह पहले भी विवादों में रह चुके हैं और बुलंदशहर के डीएम रहते हुए उनके आवास पर सीबीआई की छापेमारी हो चुकी है, जिसमें नकदी मिलने की बात सामने आई थी.

वहीं, आईएएस अभय सिंह और उनकी पत्नी माधवी अभय सिंह सोमवंशी ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए पलटवार किया है. अभय सिंह का कहना है कि उनकी मां का 'ब्रेनवॉश' उनके छोटे भाई और उसकी पत्नी ने किया है. उन्होंने दावा किया कि वे 1 जनवरी को पुलिस के साथ ही चित्तौड़गढ़ गए थे और इस मामले में उन्होंने पहले ही वहां एफआईआर दर्ज करा दी थी. अभय सिंह ने यह भी स्वीकार किया कि नियुक्ति विभाग का नोटिस उन्हें मिल चुका है और वे अपना पक्ष रखेंगे.

