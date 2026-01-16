वाराणसी की पॉश कॉलोनी में चल रहा था सेक्स रैकेट, रेड पड़ी तो पत्नी गिरफ्तार, पति फरार

वाराणसी के कैंट थाना क्षेत्र के खजुरी स्थित आजाद नगर कॉलोनी में पुलिस ने एक मकान में चल रहे देह व्यापार पर छापेमारी की. सैयद समीर सिद्दीकी अपने ही घर में स्पा सेंटर के नाम पर यह रैकेट चला रहा था. मुखबिर की सूचना पर हुई इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने संचालिका (सिद्दीकी की पत्नी), गाजीपुर की एक महिला और विशेश्वरगंज के एक ग्राहक मोहम्मद वसीम को हिरासत में लिया.

छापेमारी के समय मुख्य संचालक समीर सिद्दीकी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया. पुलिस को मौके से शराब की बोतलें और कई आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद हुई हैं. फिलहाल, फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीमें लगी हैं. अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही उन्हें पकड़ लिया जाएगा.

पॉश कॉलोनी में चल रहा था अनैतिक धंधा

आजाद नगर जैसी पॉश कॉलोनी के एक मकान में चल रहे इस स्पा सेंटर में अचानक हुई पुलिसिया कार्रवाई से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. पुलिस को लंबे समय से यहां अनैतिक गतिविधियां होने की सूचना मिल रही थी. तलाशी के दौरान कमरे से मिली आपत्तिजनक सामग्री और शराब की बोतलों ने पुष्टि कर दी कि यहां स्पा की आड़ में देह व्यापार का संगठित नेटवर्क चलाया जा रहा था.

फरार आरोपी का है पुराना आपराधिक इतिहास

पुलिस जांच में सामने आया है कि फरार मुख्य आरोपी सैयद समीर सिद्दीकी एक शातिर अपराधी है. उसके खिलाफ पहले से ही कैंट, सिगरा और भेलूपुर थानों में लूट और मारपीट जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं. पुलिस अब उसके अन्य आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है. पकड़े गए सभी आरोपियों के खिलाफ अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की तैयारी की जा रही है.

