लखनऊ: अचानक खुले नाले में जा गिरा तांगा और घोड़ा, दर्द से कराहता रहा बेजुबान, देखें- VIDEO

लखनऊ के पारा क्षेत्र में कल दोपहर नगर निगम जोन-6 की अनदेखी के कारण एक दर्दनाक हादसा होते-होते बचा. यहां सड़क किनारे बना एक नाला बिना ढक्कन के खुला पड़ा था, जिसमें एक घोड़ा अपने तांगे समेत जा गिरा.

और पढ़ें

यह घटना अधिकारियों की घोर लापरवाही को उजागर करती है. गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई. स्थानीय नागरिकों ने मौके पर पहुंचकर तुरंत बचाव कार्य शुरू किया और काफी संघर्ष के बाद बेजुबान जानवर और तांगे को नाले से बाहर निकाला.

मौत को दावत देता खुला नाला

पारा क्षेत्र में खुले पड़े इस नाले ने राहगीरों के लिए खतरा पैदा कर दिया है. कल दोपहर जब तांगा चालक वहां से गुजर रहा था, तभी अचानक घोड़ा नियंत्रण खो बैठा और गहरे नाले में समा गया. स्थानीय लोगों का आरोप है कि जोन-6 के जिम्मेदार अधिकारियों को बार-बार सूचित करने के बाद भी नाले को ढका नहीं गया. इस लापरवाही ने एक बेजुबान की जान जोखिम में डाल दी. मौके पर मौजूद भीड़ ने नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की.

Advertisement

नगर निगम ने 24 घंटे में लिया एक्शन

हादसे के बाद सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर उठे विरोध के बाद नगर निगम प्रशासन हरकत में आया. नगर निगम के ताजा बयान के मुताबिक, जिस गड्ढे या खुले नाले की वजह से यह हादसा हुआ था, उसे अब पूरी तरह भर दिया गया है. प्रशासन का दावा है कि 24 घंटे के भीतर जरूरी एक्शन लेते हुए रास्ता साफ कर दिया गया है. वहां यातायात के लिए कोई दिक्कत नहीं है और स्थिति पूरी तरह सामान्य है.

---- समाप्त ----