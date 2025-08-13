scorecardresearch
 

जौनपुर में भीषण सड़क हादसा... रोडवेज बस और ट्रक की आमने-सामने की टक्कर, 5 की मौत

दुर्घटना बस चालक की लापरवाही के कारण हुई, जिसने बस को दाईं ओर मोड़ दिया और ट्रक से टकरा गई. पुलिस ने बताया कि इस दुर्घटना में आजमगढ़ जिले के पवई निवासी देवी प्रसाद (32), रतन लाल (60), गहना देवी (59) की मौत हो गई. बाकी दो मृतकों की पहचान के प्रयास जारी हैं. 

जौनपुर में बस और ट्रक की टक्कर (photo- screengrab)
जौनपुर में बस और ट्रक की टक्कर (photo- screengrab)

उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक रोडवेज बस और ट्रक की आमने-सामने की टक्कर हो गई. इसमें एक नाबालिग लड़की समेत पांच लोगों की मौत हो गई. हादसे में 15 अन्य लोग घायल भी हुए हैं. 

जौनपुर पुलिस ने बताया कि यह घटना मंगलवार रात करीब 10:30 बजे खेतासराय थाना क्षेत्र के गुरैनी पेट्रोल पंप के पास हुई. पुलिस अधीक्षक डॉ. कौस्तुभ ने बताया कि जौनपुर से आ रही रोडवेज बस और शाहगंज से आ रहे ट्रक की टक्कर में दो साल की एक बच्ची, दो महिलाओं और दो पुरुषों की मौत हो गई. 

पुलिस के अनुसार, दुर्घटना बस चालक की लापरवाही के कारण हुई, जिसने बस को दाईं ओर मोड़ दिया और ट्रक से टकरा गई. 

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायलों को निजी और जिला अस्पतालों में पहुंचाया. 15 घायलों में से तीन की हालत गंभीर है, जिनमें से दो का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है और एक को वाराणसी रेफर कर दिया गया है. 

यह भी पढ़ें: एक पिकअप, 30 से ज्यादा लोग सवार, कंटेनर ने मारी टक्कर... खाटू श्याम से लौट रहे एटा के 11 लोगों की सड़क हादसे में मौत, मृतकों में 7 बच्चे, गांव में चीख-पुकार

जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र और अन्य अधिकारियों ने घायलों से मिलने और घटना की जानकारी लेने के लिए जिला अस्पताल का दौरा किया. हादसे के बाद मृतक के परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है.

---- समाप्त ----
