scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

तोड़फोड़-पत्थरबाजी, रोड जाम, फिर पुलिस का लाठीचार्ज... क्यों आधी रात उबल पड़ा हाथरस का कस्बा मुरसान?

हाथरस के मुरसान में कार से कुचलकर बच्चे की मौत के बाद जमकर बवाल हुआ. आक्रोशित भीड़ ने थाने पर पथराव और रोड जाम किया. पुलिस ने लाठीचार्ज कर स्थिति संभाली. मामले में 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं और इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है.

Advertisement
X
पुलिस स्टेशन पर पथराव करते लोग (Photo: Screengrab)
पुलिस स्टेशन पर पथराव करते लोग (Photo: Screengrab)

यूपी के हाथरस में बीती रात जमकर बवाल हुआ. सड़क हादसे में एक बच्चे की मौत के बाद लोग भड़क उठे. थाने पर पथराव किया गया, रोड जाम की गई. हालात काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा. देर रात पुलिस ने स्थिति को सामान्य किया. अब बवालियों की पहचान की जा रही है. तीन लोगों को अरेस्ट किया गया है. आइये जानते हैं पूरा मामला...

आपको बता दें कि 8 फरवरी को हाथरस जिले के कस्बा मुरसान में तीन साल के एक बच्चे की कार से कुचलकर दर्दनाक मौत हो गई थी. इस घटना के बाद गुस्साए लोगों ने रोड जाम कर थाने पर पथराव किया. जिसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग करके स्थिति को नियंत्रित किया है. इलाके में कई घंटे अफरातफरी के हालात थे. 

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, अर्टिगा कार से कुचलकर तीन साल के यश की मौत हुई थी. इससे गुस्साए लोगों ने मुरसान थाने के बाहर राजमार्ग पर जाम लगा दिया. इस बीच कुछ उपद्रवियों ने राजमार्ग के दूसरी तरफ मथुरा कासगंज रेलवे ट्रेक पर खड़े होकर थाने पर पथराव शुरू कर दिया. पथराव की सूचना पर कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची. पुलिस ने लाठीचार्ज कर पथराव कर रहे लोगों को खदेड़ा. 

सम्बंधित ख़बरें

पथराव में 3 गिरफ्तार.(Photo: Screengrab)
हाथरस में मासूम की मौत से फूटा गुस्सा! थाने पर पथराव और लाठीचार्ज, 3 गिरफ्तार
soldier's car windows were shattered in firing (Photo - Screengrab)
कार से खींचकर फौजी को खेतों में दौड़ाया, फिर गोलियों से छलनी कर उतारा मौत के घाट!
नवविवाहिता की आत्महत्या से हड़कंप. (Photo: Representational)
'खाना तक नहीं दे रहे...', आखिरी कॉल के कुछ देर बाद नवविवाहिता ने लगाई फांसी
ठाणे में सामने आया रिश्वतखोरी का मामला. (Photo: Representational)
हाथरस CMO ऑफिस में रिश्वतखोरी का भंडाफोड़, 5 हजार लेते महिला क्लर्क गिरफ्तार
पति के साथ रहने से पत्नी का इनकार
Advertisement

एसपी ने बताया कि प्रदर्शनकारी एक्सीडेंट के तुरंत बाद पकड़ लिए गए कार के चालक सहित दोनों लोगों को उन्हें सौंपे जाने की जिद पर थे. फिलहाल, पथराव के मामले में तीन लोगों को पकड़ा गया है और अब स्थिति नियंत्रण में है. एक्सीडेंट करने वाली कार को भी कब्जे में ले लिया गया है. 

बकौल एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा- हाथरस के मुरसान में अब माहौल शांत है. लोगों को चिन्हित किया जा रहा है. तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है. अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो गई है. इलाके में फोर्स तैनात है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement