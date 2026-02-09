तोड़फोड़-पत्थरबाजी, रोड जाम, फिर पुलिस का लाठीचार्ज... क्यों आधी रात उबल पड़ा हाथरस का कस्बा मुरसान?

यूपी के हाथरस में बीती रात जमकर बवाल हुआ. सड़क हादसे में एक बच्चे की मौत के बाद लोग भड़क उठे. थाने पर पथराव किया गया, रोड जाम की गई. हालात काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा. देर रात पुलिस ने स्थिति को सामान्य किया. अब बवालियों की पहचान की जा रही है. तीन लोगों को अरेस्ट किया गया है. आइये जानते हैं पूरा मामला...

आपको बता दें कि 8 फरवरी को हाथरस जिले के कस्बा मुरसान में तीन साल के एक बच्चे की कार से कुचलकर दर्दनाक मौत हो गई थी. इस घटना के बाद गुस्साए लोगों ने रोड जाम कर थाने पर पथराव किया. जिसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग करके स्थिति को नियंत्रित किया है. इलाके में कई घंटे अफरातफरी के हालात थे.

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, अर्टिगा कार से कुचलकर तीन साल के यश की मौत हुई थी. इससे गुस्साए लोगों ने मुरसान थाने के बाहर राजमार्ग पर जाम लगा दिया. इस बीच कुछ उपद्रवियों ने राजमार्ग के दूसरी तरफ मथुरा कासगंज रेलवे ट्रेक पर खड़े होकर थाने पर पथराव शुरू कर दिया. पथराव की सूचना पर कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची. पुलिस ने लाठीचार्ज कर पथराव कर रहे लोगों को खदेड़ा.

एसपी ने बताया कि प्रदर्शनकारी एक्सीडेंट के तुरंत बाद पकड़ लिए गए कार के चालक सहित दोनों लोगों को उन्हें सौंपे जाने की जिद पर थे. फिलहाल, पथराव के मामले में तीन लोगों को पकड़ा गया है और अब स्थिति नियंत्रण में है. एक्सीडेंट करने वाली कार को भी कब्जे में ले लिया गया है.

बकौल एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा- हाथरस के मुरसान में अब माहौल शांत है. लोगों को चिन्हित किया जा रहा है. तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है. अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो गई है. इलाके में फोर्स तैनात है.

