UP: हरदोई में साध्वी से छेड़छाड़, मंदिर परिसर में मनचले को दौड़ाकर पीटा, Video

हरदोई के बेनीगंज क्षेत्र में ब्रह्मदेव स्थल पर साध्वी से अभद्रता कर रहे युवक को सरेआम जवाब मिला. साध्वी ने मनचले को दौड़ाकर पकड़ लिया और पिटाई कर दी. घटना का वीडियो वायरल हुआ. पुलिस ने साध्वी की तहरीर पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

साध्वी ने मनचले को पीटा (Photo: ITG)
साध्वी ने मनचले को पीटा (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र में स्थित घनश्याम नगर के ब्रह्मदेव स्थल पर उस समय भारी हंगामा खड़ा हो गया, जब मंदिर परिसर में एक साध्वी के साथ अभद्रता कर रहे युवक को सरेआम करारा जवाब मिल गया. आक्रोशित साध्वी ने मनचले को दौड़ाकर पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी. यह घटना चार जनवरी की बताई जा रही है.

जानकारी के अनुसार घनश्याम नगर स्थित ब्रह्मदेव स्थल पर साध्वी सपना ओझा उर्फ मोहिनी दास नियमित रूप से पूजा पाठ के लिए जाती हैं. साध्वी ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि घनश्याम नगर निवासी श्याम किशोर लंबे समय से मंदिर परिसर में आकर उनके साथ फब्तियां कसता था और अशोभनीय हरकतें करता था. कई बार समझाने और मना करने के बावजूद आरोपी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था.

साध्वी ने मनचले को पीटा

रविवार शाम को आरोपी ने एक बार फिर सारी सीमाएं पार कर दीं. साध्वी द्वारा मना करने के बाद भी जब वह नहीं माना तो साध्वी का सब्र टूट गया. गुस्से में आई साध्वी ने आरोपी को मंदिर परिसर से खदेड़ दिया और पकड़कर उसकी सरेआम पिटाई कर दी. अचानक हुई इस घटना से मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं में अफरा तफरी मच गई.

घटना के दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. वीडियो वायरल होने के बाद मामले की जानकारी पुलिस तक पहुंची. कोतवाली बेनीगंज पुलिस ने तत्काल संज्ञान लिया और साध्वी की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया.

युवक ने की साध्वी से छेड़छाड़

पुलिस ने आरोपी श्याम किशोर को हिरासत में लेकर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि महिला की शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है और पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है.

इस मामले में सीओ सदर हरदोई अजीत सिंह चौहान ने बताया कि थाना बेनीगंज से संबंधित एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. महिला की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की जा रही है.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

इस घटना के बाद इलाके में चर्चा तेज है. लोगों का कहना है कि यह मामला साफ संदेश देता है कि धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के सम्मान से खिलवाड़ करने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा. साध्वी के साहस और पुलिस की कार्रवाई को लेकर क्षेत्र में तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं.

---- समाप्त ----
