हरदोई: वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने आया था गांव, पड़ोसी ने रंजिश में भाले से गोदकर मार डाला

UP News: हरदोई जिले के ग्राम बलेहरा में मंगलवार सुबह आरोपियों ने अक्षय सिंह (36) नामक युवक की भाले और कांता मारकर दिनदहाड़े हत्या कर दी. मृतक अक्षय के भाई अभय सिंह ने चार साल पहले मुख्य आरोपी अजीत सिंह उर्फ पिंकू के घर की महिला (अंकित सिंह की पत्नी) को भगा लिया था, तभी से दोनों परिवारों में रंजिश चल रही थी.

और पढ़ें

रंजिश के डर से अक्षय हरदोई शहर में किराए पर रहता था, लेकिन मंगलवार को वह वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने गांव गया था. सुबह शौच से लौटते समय घात लगाए हमलावरों ने उसे घेर लिया. हमलावरों ने अक्षय को नाली में गिराकर तब तक प्रहार किए जब तक उसकी सांसें नहीं थम गईं. इस दौरान ग्रामीण मूकदर्शक बनकर वीडियो बनाते रहे.

मूकदर्शक बना रहा गांव, वीडियो में कैद हुई क्रूरता

वारदात के समय गांव के रास्ते से लोग गुजरते रहे, लेकिन हमलावरों के हाथ में भाले और कांते देखकर किसी की बचाने की हिम्मत नहीं हुई. आरोपियों ने अक्षय को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा और फिर सड़क किनारे नाली में गिराकर बेदर्दी से हत्या कर दी.

मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने इस पूरी वारदात का वीडियो अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया, जिसमें आरोपी अक्षय पर ताबड़तोड़ प्रहार करते नजर आ रहे हैं. हत्या के बाद आरोपी हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए.

Advertisement

4 साल पुरानी रंजिश और 'बदले' की आग

पुलिस जांच और परिजनों के मुताबिक, यह खूनी खेल 2022 में शुरू हुआ था. मृतक का भाई अभय आरोपी पक्ष की बहू को लेकर हिमाचल भाग गया था और अब भी वहीं रह रहा है. इस अपमान का बदला लेने के लिए चाचा अजीत सिंह और चचेरा भाई अंकित मौके की तलाश में थे. हालांकि पहले पुलिस ने समझौता कराया था, फिर भी डर के कारण अक्षय का परिवार गांव छोड़कर शहर चला गया था. अक्षय सिर्फ एक दिन के लिए गांव आया था, जो उसके जीवन का आखिरी दिन साबित हुआ.

आरोपियों की तलाश

घटना की सूचना मिलते ही एसपी हरदोई अशोक मीणा ने भारी पुलिस बल के साथ मौके का मुआयना किया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. परिजनों की तहरीर के आधार पर अजीत सिंह, अंकित सिंह और अन्य के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है. एसपी ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सीओ हरपालपुर के नेतृत्व में टीमें गठित की गई हैं. पुलिस वीडियो फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान कर उनकी तलाश में दबिश दे रही है.

---- समाप्त ----