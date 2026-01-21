'सीना ठोंक के कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं', लखनऊ में युवकों की बदसलूकी पर बोला कश्मीरी ड्राईफ्रूट सेलर, VIDEO VIRAL

लखनऊ के आलमबाग थाना क्षेत्र स्थित पुरानी जेल रोड पर मेवा (ड्राईफ्रूट) बेच रहे कश्मीरी विक्रेताओं के साथ कुछ युवकों ने बदसलूकी की. सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में तीन से चार व्यक्ति विक्रेताओं से बहस करते और उन्हें जगह खाली करने के लिए धमकाते दिख रहे हैं. वहीं, विक्रेता कैमरे पर कह रहा है कि 'सीना ठोंक के कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं.'

हमलावर पुरुषों ने कश्मीरी विक्रेताओं पर कैमरा के सामने अपनी राष्ट्रीयता साबित करने का दबाव बनाया. घटना का संज्ञान लेते हुए आलमबाग पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. स्थानीय पुलिस वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान करने और कार्रवाई सुनिश्चित करने में जुट गई है.

कैमरा के सामने 'हिंदुस्तानी' कहने का दबाव

वायरल वीडियो में एक व्यक्ति विक्रेताओं से यह कहते हुए सुना जा सकता है कि "हम सीना ठोक कर कहते हैं हिंदुस्तानी हैं, तुम भी बोलो." इस पर एक कश्मीरी विक्रेता ने संयम से जवाब देते हुए कहा, "हां, हम हैं और सीना ठोक कर कहते हैं कि हिंदुस्तानी हैं. हम इसे वैसे भी कह सकते हैं, वीडियो में ही क्यों कहें?" विक्रेता के इस तर्क के बावजूद आरोपी लगातार उन पर दबाव बनाते और बहस करते नजर आए.

गाड़ी से सामान उठवाने की दी धमकी

बदसलूकी यहीं नहीं रुकी, वीडियो में एक आरोपी विक्रेताओं को वहां से चले जाने की चेतावनी देते हुए सुनाई दे रहा है. उसने धमकी भरे लहजे में कहा, "ले जाओ वरना गाड़ी से उठवा लेंगे." इस घटना के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि यह वीडियो कब का है और इसमें शामिल लोग कौन हैं.

