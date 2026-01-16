हापुड़: संगम एक्सप्रेस के AC कोच पर किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं का कब्जा, ट्रेन में बीड़ी पीने का आरोप, VIDEO VIRAL

यूपी के हापुड़ रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन के कोच में हंगामा मच गया. दरअसल, बिना रिजर्वेशन भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के कार्यकर्ताओं ने यात्रियों की सीटों पर जबरन कब्जा कर लिया और वहीं पर बीड़ी जलाकर पीने लगे. यात्रियों ने जब इसका विरोध किया तो कार्यकर्ता यात्रियों से बदसलूकी करने लगे, जिससे ट्रेन के कोच में अफरातफरी का माहौल बन गया.

एक महिला यात्री द्वारा पुलिस को सूचना दी गई. रेलवे पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और उन्होंने स्थिति को संभाला. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो किसी यात्री ने बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे बीकेयू कार्यकर्ता बिना रिजर्वेशन कराए ही ट्रेन के एसी कोच में यात्रियों की सीट पर जबरन बैठे और लेटे हुए हैं.

जानकारी के अनुसार, प्रयागराज में भारतीय किसान यूनियन संगम की रेती पर चिंतन शिविर कर रहा है. जिसके लिए मुजफ्फरनगर, मेरठ और हापुड़ से जाने वाले यूनियन के कार्यकर्ताओं ने संगम एक्सप्रेस रेल ही कब्जा ली. यहां तक कि AC कोच में भी बिना रिजर्वेशन कराए जबरन यात्रियों की आरक्षित सीटों बैठ गए. कथित तौर उन्होंने AC कोच में बीड़ी पीना और शराब पीना भी शुरू कर दिया. जिसके कारण यात्री परेशान हो गए और उन्हें पुलिस और टीटी को बुलाना पड़ गया.

इस दौरान किसान नेताओं की यात्रियों, RPF (रेलवे सुरक्षा बल) और जीआरपी पुलिस के बीच कहासुनी भी हुई. आर पी एफ के समझाने के बाद भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता सीटों से हटे और उन्हें स्लीपर कोच में शिफ्ट कर दिया गया.

यात्रियों ने आरोप लगाया है कि AC कोच में चढ़ने के बाद भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने बीड़ी पीना और शराब पीना शुरू कर दिया. यात्रियों ने इसकी शिकायत रेलवे के अधिकारियों से की. जैसे ही ट्रेन हापुड़ रेलवे स्टेशन पर रुकी , RPF और कोतवाली हापुड़ नगर के इंस्पेक्टर विनोद पांडे पुलिसकर्मियों और जीआरपी के साथ मौके पर पहुंच गए. उन्होंने किसान यूनियन के सदस्यों को समझाया और उन्हें AC कोच से नीचे उतारा. इस दौरान यात्रियों और किसान यूनियन के अधिकारियों के बीच तीखी बहस हुई.

मामले में हापुड़ RPF स्टेशन के प्रभारी इंस्पेक्टर राकेश यादव ने बताया कि जैसे ही ट्रेन रुकी, उन्होंने किसान संगठन के सदस्यों को समझाया. उन सभी को एसी कोच से स्लीपर कोच में शिफ्ट कर दिया गया. स्थिति सामान्य होने पर ट्रेन को समय पर अपने गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया.

