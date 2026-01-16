scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

हापुड़: संगम एक्सप्रेस के AC कोच पर किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं का कब्जा, ट्रेन में बीड़ी पीने का आरोप, VIDEO VIRAL

यूपी के हापुड़ स्टेशन पर संगम एक्सप्रेस के AC कोच में भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं ने जमकर उत्पात मचाया. बिना रिजर्वेशन सीटों पर कब्जा कर कार्यकर्ताओं ने बीड़ी-शराब पी और विरोध करने पर यात्रियों से बदसलूकी की. महिला यात्री की शिकायत पर पहुंची आरपीएफ ने स्थिति संभाली. इस घटना का वीडियो वायरल है.

Advertisement
X
हापुड़ स्टेशन पर ट्रेन के एसी कोच से बीकेयू कार्यकर्ताओं को उतारा गया (Photo- Screengrab)
हापुड़ स्टेशन पर ट्रेन के एसी कोच से बीकेयू कार्यकर्ताओं को उतारा गया (Photo- Screengrab)

यूपी के हापुड़ रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन के कोच में हंगामा मच गया. दरअसल, बिना रिजर्वेशन भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के कार्यकर्ताओं ने यात्रियों की सीटों पर जबरन कब्जा कर लिया और वहीं पर बीड़ी जलाकर पीने लगे. यात्रियों ने जब इसका विरोध किया तो कार्यकर्ता यात्रियों से बदसलूकी करने लगे, जिससे ट्रेन के कोच में अफरातफरी का माहौल बन गया. 

एक महिला यात्री द्वारा पुलिस को सूचना दी गई. रेलवे पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और उन्होंने स्थिति को संभाला. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो किसी यात्री ने बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे बीकेयू कार्यकर्ता बिना रिजर्वेशन कराए ही ट्रेन के एसी कोच में यात्रियों की सीट पर जबरन बैठे और लेटे हुए हैं.

जानकारी के अनुसार, प्रयागराज में भारतीय किसान यूनियन संगम की रेती पर चिंतन शिविर कर रहा है. जिसके लिए मुजफ्फरनगर, मेरठ और हापुड़ से जाने वाले यूनियन के कार्यकर्ताओं ने संगम एक्सप्रेस रेल ही कब्जा ली. यहां तक कि AC कोच में भी बिना रिजर्वेशन कराए जबरन यात्रियों की आरक्षित सीटों बैठ गए. कथित तौर उन्होंने AC कोच में बीड़ी पीना और शराब पीना भी शुरू कर दिया. जिसके कारण यात्री परेशान हो गए और उन्हें पुलिस और टीटी को बुलाना पड़ गया.

सम्बंधित ख़बरें

Hapur dispute between Daroga wife and husband (Photo - ITG)
'जिस पत्नी को पढ़ा-लिखाकर दारोगा बनाया, उसी ने कराई दहेज की FIR'
Hapur woman's body found naked and burned
UP: जली हुई नग्न लाश, दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका, खौफ में ग्रामीण
food department seized fake honey consignment in Hapur
हापुड़ में खाद्य विभाग ने पकड़ी मिलावटी शहद की खेप
हापुड़ में पकड़ी गई मिलावटी शहद की बड़ी खेप. (Photo: ITG)
500 ड्रम और 140 क्विंटल वजन... सप्लाई के लिए तैयार नकली शहद में क्या मिला था?
ट्रक से गिरी सफेद रंग की कुछ धातु, चांदी की लालच में लूटने की मच गई होड़
Advertisement

इस दौरान किसान नेताओं की यात्रियों, RPF (रेलवे सुरक्षा बल) और जीआरपी पुलिस के बीच कहासुनी भी हुई. आर पी एफ के समझाने के बाद भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता सीटों से हटे और उन्हें स्लीपर कोच में शिफ्ट कर दिया गया.

यात्रियों ने आरोप लगाया है कि AC कोच में चढ़ने के बाद भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने बीड़ी पीना और शराब पीना शुरू कर दिया. यात्रियों ने इसकी शिकायत रेलवे के अधिकारियों से की. जैसे ही ट्रेन हापुड़ रेलवे स्टेशन पर रुकी , RPF और कोतवाली हापुड़ नगर के इंस्पेक्टर विनोद पांडे पुलिसकर्मियों और जीआरपी के साथ मौके पर पहुंच गए. उन्होंने  किसान यूनियन के सदस्यों को समझाया और उन्हें AC कोच से नीचे उतारा. इस दौरान यात्रियों और किसान यूनियन के अधिकारियों के बीच तीखी बहस हुई.  

मामले में हापुड़ RPF स्टेशन के प्रभारी इंस्पेक्टर राकेश यादव ने बताया कि जैसे ही ट्रेन रुकी, उन्होंने किसान संगठन के सदस्यों को समझाया. उन सभी को एसी कोच से स्लीपर कोच में शिफ्ट कर दिया गया. स्थिति सामान्य होने पर ट्रेन को समय पर अपने गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव परिणाम 2026
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement