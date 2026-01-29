scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

टेलरिंग का काम करने नवसारी गया था फैजान, गुजरात ATS ने आतंकी साजिश के आरोप में पकड़ा, परिवार ने बेटे को बेगुनाह बताया

गुजरात एटीएस ने नवसारी से रामपुर के युवक फैजान को आतंकी साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया है. फैजान टेलरिंग का काम करता था. गिरफ्तारी से परिवार सदमे में है. परिजनों ने आरोपों को गलत बताते हुए सोशल मीडिया आईडी के दुरुपयोग की आशंका जताई है और निष्पक्ष जांच की मांग की है.

Advertisement
X
गुजरात एटीएस ने युवक को गिरफ्तार किया (Photo: Aamir Khan/ITG)
गुजरात एटीएस ने युवक को गिरफ्तार किया (Photo: Aamir Khan/ITG)

उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के स्वार तहसील स्थित नरपत नगर गांव में उस समय सन्नाटा और चिंता फैल गई, जब गुजरात एटीएस ने नवसारी में छापेमारी कर टेलरिंग का काम करने वाले एक युवक को आतंकी साजिश के आरोप में गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार युवक का नाम फैजान बताया गया है, जो कई वर्षों से गुजरात के नवसारी में सिलाई का काम कर रहा था. गुजरात एटीएस का आरोप है कि फैजान जैश ए मोहम्मद से प्रेरित होकर आतंकी साजिश रच रहा था.

गिरफ्तारी की खबर मिलने के बाद फैजान के माता पिता हैरान हैं और अपने बेटे को बेगुनाह बता रहे हैं. परिजनों का कहना है कि फैजान को रोजी रोटी के लिए गुजरात भेजा गया था और वह सिर्फ सिलाई का काम करता था. उनके अनुसार इस मामले में उनके बेटे को गलत तरीके से फंसाया गया है.

एटीएस की छापेमारी के बाद रामपुर के युवक की गिरफ्तारी

सम्बंधित ख़बरें

आतंकी कैंप बनाने की साजिश रच रहा था छांगुर बाबा. (File Photo: ITG)
विदेशी फंड से बनाई बिल्डिंग, उसे आतंकी कैंप बनाना चाहता था छांगुर बाबा... यूपी एटीएस का बड़ा खुलासा
सांकेतिक तस्वीर
डार्क वेब पर एक्टिव था गिरफ्तार पत्रकार, एटीएस ने बरामद किए आपत्तिजनक दस्तावेज
बांग्लादेशी नागरिक सिराज और उसकी पत्नी.
UP ATS ने घुसपैठ के आरोप में अलीगढ़ से दो बांग्लादेशी नागरिकों को किया अरेस्ट
gujarat ats drug bust in khambhat.
गुजरात एटीएस का खंभात में बड़ा छापा, 100 करोड़ से अधिक की ड्रग्स पकड़ी
बांग्लादेशी नागरिक सिराज और उसकी पत्नी.
UP ATS ने घुसपैठ के आरोप में अलीगढ़ से दो बांग्लादेशी नागरिकों को किया अरेस्ट

हमारी टीम जब रामपुर के नरपत नगर गांव पहुंची तो फैजान के घर का माहौल बेहद गमगीन था. पिता शकील मेहनत मजदूरी कर परिवार का गुजारा करते हैं. उन्होंने बताया कि फैजान को उन्होंने इस उम्मीद के साथ गुजरात भेजा था कि वह काम सीख कर परिवार का सहारा बनेगा. शकील के अनुसार फैजान नवसारी में एक कारखाने में सिलाई का काम करता था. एक दिन अचानक पता चला कि वहां पुलिस ने छापेमारी की है और पूरा कारखाना सीज कर दिया गया है.

Advertisement

शकील ने बताया कि छापेमारी के दौरान कारखाने में मौजूद सभी लोगों को पकड़ लिया गया और उनके मोबाइल फोन भी ले लिए गए. सुबह से शाम तक किसी से संपर्क नहीं हो पाया. बाद में ठेकेदार से जानकारी मिली कि सभी लोगों को छोड़ दिया गया है लेकिन फैजान को रोका गया है. तभी से परिवार की चिंता बढ़ गई है.

पिता का दावा सोशल मीडिया आईडी हैक कर फंसाया गया बेटा

आतंकी संगठन से जुड़े होने के आरोपों पर फैजान के पिता ने साफ कहा कि यह सब गलत है. उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ होता तो वह अपने बेटे को वहां काम करने के लिए कभी नहीं भेजते. सोशल मीडिया आईडी और अन्य सबूतों के सवाल पर शकील का कहना है कि उनके बेटे को ठीक से पढ़ना लिखना भी नहीं आता. उनका दावा है कि जिस आईडी से आपत्तिजनक सामग्री सामने आई है वह हैक हो सकती है या किसी और ने उसका गलत इस्तेमाल किया है.

फैजान की मां फहीम जहां का कहना है कि उनका बेटा मेहनत करके रोजी कमाने गया था. उन्होंने कहा कि बेटे पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं और परिवार को समझ नहीं आ रहा कि यह सब कैसे हो गया. मां ने रोते हुए कहा कि उनका बेटा आठ महीने से गुजरात में काम कर रहा था और ऐसा कोई काम उसने नहीं किया. परिवार सरकार और जांच एजेंसियों से इंसाफ की मांग कर रहा है.

Advertisement

गांव में चिंता का माहौल, निष्पक्ष जांच की उठी जोरदार मांग

गांव के आसिफ ने भी इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है. उन्होंने कहा कि फैजान एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखता है और उसका खानदानी काम मजदूरी और शादी समारोह में खाना बनाना रहा है. गांव वालों के अनुसार फैजान का किसी भी तरह के आतंकी संगठन से जुड़ाव नहीं रहा है. आसिफ का कहना है कि सोशल मीडिया पर जिन भाषाओं में पोस्ट होने की बात सामने आ रही है, वह फैजान के लिए संभव नहीं है.

गांव में इस घटना के बाद गहरी चिंता और अफसोस का माहौल है. लोग चाहते हैं कि जांच एजेंसियां पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करें ताकि सच्चाई सामने आ सके. परिजनों का कहना है कि उन्हें कानून और न्याय व्यवस्था पर भरोसा है और वे चाहते हैं कि उनके बेटे के साथ ईमानदारी से न्याय हो.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    अजित पवार फ्यूनरल
    इकोनॉमिक सर्वे लाइव
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement