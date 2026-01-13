ग्रेटर नोएडा: किराए के कमरे में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, जांच में जुटी पुलिस

ग्रेटर नोएडा स्थित थाना सूरजपुर क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. मंगलवार को डायल-112 के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली. कॉल करने वाले ने बताया कि बालाजी डेयरी के पास स्थित एक किराये के मकान के अंदर एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा है. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और मकान का दरवाजा तोड़वाकर अंदर देखा तो लाश थी.

और पढ़ें

मृतक की पहचान सत्यवीर निवासी गांव सरकोरिया थाना इगलास जिला अलीगढ़ के रूप में हुई है. जो वर्तमान में थाना सूरजपुर क्षेत्र में किराये पर रह रहा था. मृतक की उम्र लगभग 32 वर्ष बताई गई है. पुलिस के अनुसार मकान अंदर से बंद था. जिससे प्रथम दृष्टया किसी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश की संभावना कम प्रतीत हो रही है.

यह भी पढ़ें: UP: एटा में किशोरी और युवक की संदिग्ध मौत, परिजन करने जा रहे थे अंतिम संस्कार... तभी पहुंच गई पुलिस

मौत के वजहों का पता लगाने के लिए पुलिस कर रही PM रिपोर्ट की जांच

पुलिस के अनुसार मृतक के शरीर पर किसी प्रकार के चोट के निशान नहीं पाए गए हैं. आसपास के लोगों और परिजनों से पूछताछ की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई. परिजन भी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंच गए, जिनका रो-रोकर बुरा हाल था.

Advertisement

पुलिस द्वारा मौके पर पंचायतनामा की कार्रवाई पूरी कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मृत्यु के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा. फिलहाल इसे संदिग्ध मौत मानते हुए हर पहलू से जांच की जा रही है.

---- समाप्त ----