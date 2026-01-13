scorecardresearch
 
ग्रेटर नोएडा: किराए के कमरे में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, जांच में जुटी पुलिस

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक किराए के कमरे में एक युवक का शव बरामद हुआ है. युवक की मौत कैसे हुई? अभी इसके पीछे का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है. पुलिस का कहना है कि मौत के वजहों के बारे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा.

मृतक युवक, जिसकी किराए के घर में मिली लाश. (File Photo: Arun Tyagi/ITG)
ग्रेटर नोएडा स्थित थाना सूरजपुर क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. मंगलवार को डायल-112 के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली. कॉल करने वाले ने बताया कि बालाजी डेयरी के पास स्थित एक किराये के मकान के अंदर एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा है. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और मकान का दरवाजा तोड़वाकर अंदर देखा तो लाश थी. 

मृतक की पहचान सत्यवीर निवासी गांव सरकोरिया थाना इगलास जिला अलीगढ़ के रूप में हुई है. जो वर्तमान में थाना सूरजपुर क्षेत्र में किराये पर रह रहा था. मृतक की उम्र लगभग 32 वर्ष बताई गई है. पुलिस के अनुसार मकान अंदर से बंद था. जिससे प्रथम दृष्टया किसी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश की संभावना कम प्रतीत हो रही है.

मौत के वजहों का पता लगाने के लिए पुलिस कर रही PM रिपोर्ट की जांच

पुलिस के अनुसार मृतक के शरीर पर किसी प्रकार के चोट के निशान नहीं पाए गए हैं. आसपास के लोगों और परिजनों से पूछताछ की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई. परिजन भी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंच गए, जिनका रो-रोकर बुरा हाल था.

पुलिस द्वारा मौके पर पंचायतनामा की कार्रवाई पूरी कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मृत्यु के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा. फिलहाल इसे संदिग्ध मौत मानते हुए हर पहलू से जांच की जा रही है.

