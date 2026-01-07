scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

UP: एटा में किशोरी और युवक की संदिग्ध मौत, परिजन करने जा रहे थे अंतिम संस्कार... तभी पहुंच गई पुलिस

उत्तर प्रदेश के एटा जिले में एक लड़की और एक लड़के की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है. बताया जाता है कि दोनों के परिजन बिना पुलिस सूचना के ही अंतिम संस्कार करने जा रहे थे, लेकिन तभी पुलिस पहुंच गई.

Advertisement
X
किशोर और युवक की संदिग्ध मौत. (Photo: Representational )
किशोर और युवक की संदिग्ध मौत. (Photo: Representational )

यूपी के एटा ज़िले के एक गांव में 17 साल की लड़की और 18 साल के लड़के के शव संदिग्ध हालत में मिले हैं. एक एजेंसी के मुताबिक लड़का 12वीं क्लास में पढ़ता था, जबकि लड़की 11वीं क्लास की छात्रा थी. दोनों मिरहाची पुलिस स्टेशन इलाके के रहने वाले थे. फिलहाल उनके शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है.

बिना पुलिस सूचना के परिजन करने जा रहे थे अंतिम संस्कार

पुलिस के मुताबिक लड़के की हालत बिगड़ने पर उसके परिवार वाले उसे पहले एटा के वीरांगना अवंतीबाई मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. कुछ देर बाद लड़की को भी उसी मेडिकल कॉलेज लाया गया, और डॉक्टरों ने उसे भी मृत घोषित कर दिया.

सम्बंधित ख़बरें

बीजेपी नेता की हत्या से हड़कंप (Photo: Screengrab)
एटा में BJP के पूर्व सभासद के भाई की गोली मारकर हत्या, रेलवे ट्रैक पर मिला शव
weeping relatives of those who lost their lives in dausa road accident (photo- itg)
चीख-पुकार, हर आंख नम... 11 लोगों की सड़क हादसे में मौत के बाद एटा के गांव में कोहराम
11 people from Etah died in Dausa road accident (photo- screengrab)
खाटू श्याम से लौट रहे एटा के 11 लोगों की सड़क हादसे में मौत, मृतकों में 7 बच्चे, गांव में पसरा मातम
cm yogi adityanath
सरकारी कर्मचारियों को 'AI' सिखाएगी योगी सरकार... परफॉर्मेंस खराब हुई तो रुकेगा प्रमोशन!
Important decisions and responses by Uttar Pradesh transport minister Daya Shankar Singh
'अगर पूरा देश अयोध्या बन जाए तो गर्व की बात', देखें ऐसा क्यों बोले UP के मंत्री

यह भी पढ़ें: एटा में शादी की खुशियां मातम में बदली, फायरिंग में दो नाबालिगों की मौत

पूरे मामले को लेकर ग्रामीणों ने बताया कि दोनों एक ही जगह के थे और रिलेशनशिप में थे. हालांकि उनके परिवार वाले इस बारे में कुछ भी कहने से बच रहे हैं. परिवार वाले बिना पोस्टमॉर्टम के शवों को घर ले जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी पुलिस को सूचना मिली.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

Advertisement

सूचना मिलते ही पुलिस की एक बड़ी टीम मौके पर पहुंची. सूत्रों ने यह भी बताया कि दोनों के शव उनके घरों में फंदे से लटके हुए मिले थे और फिर उन्हें अस्पताल ले जाया गया था. पुलिस के मुताबिक सदर CO संकल्प दीप कुशवाहा ने क्राइम सीन का मुआयना किया.

मौके से सबूत इकट्ठा करने के लिए एक फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वॉड को भी बुलाया गया. पुलिस ने बताया कि मौत की असली वजह पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगी. फिलहाल पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement