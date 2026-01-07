UP: एटा में किशोरी और युवक की संदिग्ध मौत, परिजन करने जा रहे थे अंतिम संस्कार... तभी पहुंच गई पुलिस

यूपी के एटा ज़िले के एक गांव में 17 साल की लड़की और 18 साल के लड़के के शव संदिग्ध हालत में मिले हैं. एक एजेंसी के मुताबिक लड़का 12वीं क्लास में पढ़ता था, जबकि लड़की 11वीं क्लास की छात्रा थी. दोनों मिरहाची पुलिस स्टेशन इलाके के रहने वाले थे. फिलहाल उनके शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है.

बिना पुलिस सूचना के परिजन करने जा रहे थे अंतिम संस्कार

पुलिस के मुताबिक लड़के की हालत बिगड़ने पर उसके परिवार वाले उसे पहले एटा के वीरांगना अवंतीबाई मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. कुछ देर बाद लड़की को भी उसी मेडिकल कॉलेज लाया गया, और डॉक्टरों ने उसे भी मृत घोषित कर दिया.

पूरे मामले को लेकर ग्रामीणों ने बताया कि दोनों एक ही जगह के थे और रिलेशनशिप में थे. हालांकि उनके परिवार वाले इस बारे में कुछ भी कहने से बच रहे हैं. परिवार वाले बिना पोस्टमॉर्टम के शवों को घर ले जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी पुलिस को सूचना मिली.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

सूचना मिलते ही पुलिस की एक बड़ी टीम मौके पर पहुंची. सूत्रों ने यह भी बताया कि दोनों के शव उनके घरों में फंदे से लटके हुए मिले थे और फिर उन्हें अस्पताल ले जाया गया था. पुलिस के मुताबिक सदर CO संकल्प दीप कुशवाहा ने क्राइम सीन का मुआयना किया.

मौके से सबूत इकट्ठा करने के लिए एक फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वॉड को भी बुलाया गया. पुलिस ने बताया कि मौत की असली वजह पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगी. फिलहाल पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

