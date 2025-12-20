scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

UP: चाप लाने में हुई देरी तो गुस्साए युवकों ने लात-घूंसों से कर दी स्टाफ की पिटाई

ग्रेटर नोएडा वेस्ट में चाप के ऑर्डर में देरी को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. कुछ युवकों ने स्टॉल पर काम कर रहे कर्मचारी के साथ न सिर्फ गाली-गलौज की, बल्कि उसकी पिटाई भी कर दी. मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

Advertisement
X
मारपीट करने वाला युवक गिरफ्तार (Photo: Screengrab)
मारपीट करने वाला युवक गिरफ्तार (Photo: Screengrab)

दिल्ली से सटे यूपी के ग्रेटर नोएडा वेस्ट इलाके से मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में कुछ युवक एक चाप स्टॉल पर काम कर रहे कर्मचारी के साथ बेरहमी से मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं. आरोप है कि चाप का ऑर्डर देर से मिलने और कर्मचारी की धार्मिक पहचान को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद मामला हिंसा में बदल गया.

ऑर्डर में देरी पर चाप स्टॉल पर बवाल

यह पूरा मामला बिसरख थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है. जानकारी के अनुसार, शुक्रवार शाम बिसरख इलाके में स्थित एक चाप स्टॉल पर 3 से 4 युवक खाने पहुंचे थे. दुकान पर पहले से काफी भीड़ होने के कारण ऑर्डर तैयार होने में कुछ समय लग गया. इसी बात को लेकर युवकों ने स्टॉल पर काम कर रहे कर्मचारी से बहस शुरू कर दी.

सम्बंधित ख़बरें

घटना CCTV में कैद.(Photo: Screengrab)
ग्रेटर नोएडा: फोन पर बात करते ड्राइवर ने पिकअप से मासूम को कुचला, वीडियो वायरल
Noida Traffic Police
Noida Traffic Police ने जारी की ये एडवाइजरी
Fog in Delhi-NCR (File Photo-PTI)
नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की स्पीड लिमिट तय, पढ़ें ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी
कोहरे के चलते एक दूसरे से भिड़े 12 वाहन. (Photo: Screengrab)
घना कोहरा बना जानलेवा! ग्रेटर नोएडा के हाईवे पर भिड़े 12 वाहन... कई लोग घायल
कोहरे के चलते टकराईं एक के बाद एक 6 गाड़ियां. (Photo: Screengrab)
कोहरे का कहर! NCR के 6 लेन एक्सप्रेस-वे पर टकराईं 12 गाड़ियां, कई जख्मी, लगा भीषण जाम

आरोप है कि बहस के दौरान युवकों ने पहले गाली-गलौज की और फिर कर्मचारी के साथ मारपीट शुरू कर दी. इस दौरान कुछ लोग घटना का वीडियो भी बनाते हुए नजर आए. वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पीड़ित से उसकी धार्मिक पहचान को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं और उसे डराने-धमकाने के साथ मारपीट की जा रही है. वीडियो में गलत नाम बताने जैसी बातें कहे जाने का भी आरोप है.

Advertisement

मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

मारपीट का यह वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पुलिस हरकत में आ गई. पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए पीड़ित इरफान की शिकायत पर दो नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.

पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले में एक आरोपी मोहित को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो की गहन जांच की जा रही है और अन्य आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश की जा रही है.

बिसरख पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, शुरुआती जांच में विवाद ऑर्डर में देरी को लेकर सामने आया है, हालांकि वीडियो में दिख रहे अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है. फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और मामले की जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महाराष्ट्र निकाय चुनाव
    आज का राशिफल
    T20 World Cup 2026
    IPL
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement