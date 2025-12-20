UP: चाप लाने में हुई देरी तो गुस्साए युवकों ने लात-घूंसों से कर दी स्टाफ की पिटाई

दिल्ली से सटे यूपी के ग्रेटर नोएडा वेस्ट इलाके से मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में कुछ युवक एक चाप स्टॉल पर काम कर रहे कर्मचारी के साथ बेरहमी से मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं. आरोप है कि चाप का ऑर्डर देर से मिलने और कर्मचारी की धार्मिक पहचान को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद मामला हिंसा में बदल गया.

ऑर्डर में देरी पर चाप स्टॉल पर बवाल

यह पूरा मामला बिसरख थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है. जानकारी के अनुसार, शुक्रवार शाम बिसरख इलाके में स्थित एक चाप स्टॉल पर 3 से 4 युवक खाने पहुंचे थे. दुकान पर पहले से काफी भीड़ होने के कारण ऑर्डर तैयार होने में कुछ समय लग गया. इसी बात को लेकर युवकों ने स्टॉल पर काम कर रहे कर्मचारी से बहस शुरू कर दी.

आरोप है कि बहस के दौरान युवकों ने पहले गाली-गलौज की और फिर कर्मचारी के साथ मारपीट शुरू कर दी. इस दौरान कुछ लोग घटना का वीडियो भी बनाते हुए नजर आए. वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पीड़ित से उसकी धार्मिक पहचान को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं और उसे डराने-धमकाने के साथ मारपीट की जा रही है. वीडियो में गलत नाम बताने जैसी बातें कहे जाने का भी आरोप है.

मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

मारपीट का यह वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पुलिस हरकत में आ गई. पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए पीड़ित इरफान की शिकायत पर दो नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.

पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले में एक आरोपी मोहित को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो की गहन जांच की जा रही है और अन्य आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश की जा रही है.

बिसरख पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, शुरुआती जांच में विवाद ऑर्डर में देरी को लेकर सामने आया है, हालांकि वीडियो में दिख रहे अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है. फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और मामले की जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

