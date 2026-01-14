NOIDA: पार्किंग विवाद में खुलेआम दबंगई, VIDEO वायरल होने पर 2 आरोपी गिरफ्तार

ग्रेटर नोएडा वेस्ट के थाना बिसरख क्षेत्र स्थित फर्स्ट एवेन्यू, गौर सिटी-1 सोसाइटी में पार्किंग को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर विवाद हो गया. विवाद के दौरान एक पक्ष द्वारा खुलेआम दबंगई दिखाते हुए युवक के साथ गाली-गलौज और अभद्रता की गई. पूरी घटना का वीडियो पीड़ित पक्ष ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.

पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार

जानकारी के अनुसार मंगलवार 13 जनवरी 2026 को सोसाइटी निवासी सुशांत गुप्ता का कार पार्किंग को लेकर कार चालक गुड्डू कुमार व कार मालिक आयुष से विवाद हो गया. आरोप है कि दोनों ने मिलकर सुशांत गुप्ता के साथ गाली-गलौज की और दबंगई दिखाते हुए उसे धमकाया.

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और मामले का स्वतः संज्ञान लिया. पीड़ित की तहरीर के आधार पर थाना बिसरख में संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कार मालिक आयुष और कार चालक गुड्डू कुमार को गिरफ्तार कर लिया है.

सोसाइटी में कार पार्किंग विवाद बना चिंता का विषय

पुलिस अधिकारियों के अनुसार वायरल वीडियो की जांच कराई गई, जिसमें आरोपियों द्वारा की गई अभद्रता और गाली-गलौज की पुष्टि हुई है. दोनों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है और अन्य आवश्यक कानूनी प्रक्रिया भी पूरी की जा रही है. स्थानीय लोगों का कहना है कि सोसाइटी में पार्किंग को लेकर आए दिन विवाद होते रहते हैं, लेकिन इस तरह खुलेआम दबंगई और गाली-गलौज का वीडियो सामने आना चिंताजनक है.

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी विवाद की स्थिति में कानून को हाथ में लेने के बजाय तुरंत पुलिस को सूचना दें. ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके.

