ईंटों पर टिकी मिली थार, टायर गायब… ग्रेटर नोएडा में चोरों का दुस्साहस, कार से आकर दिया वारदात को अंजाम

ग्रेटर नोएडा के सेक्टर ओमिक्रोन-2 में चोरों ने एक थार के दो टायर खोल लिए. यह घटना रात में उस समय हुई, जब अधिकतर लोग गहरी नींद में थे. चोर कार से आए थे और कुछ ही देर में वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए. इस घटना के बारे में जब मालिक को पता चला तो मामले की शिकायत पुलिस से की. पुलिस घटना की जांच में जुटी है.

जानकारी के अनुसार, वारदात रात करीब 2 से 3 बजे के बीच हुई. दो अज्ञात चोर बाउंड्री वॉल कूदकर सेक्टर ओमिक्रोन-2 में दाखिल हुए. इसके बाद वे सीधे एक मकान के सामने खड़ी महिंद्रा थार गाड़ी के पास पहुंचे. चोरों ने बड़ी सफाई से गाड़ी के दोनों टायर खोल दिए और कार को ईंटों पर खड़ा कर दिया, ताकि गाड़ी गिर न जाए.

गाड़ी के टायर खोलते समय शीशे टूटने की आवाज आई, जिससे आसपास के कुछ लोग जाग गए. जैसे ही लोगों ने बाहर निकलकर देखा, चोर घबरा गए और तेजी से अपनी कार की ओर भागे, जो सड़क पर खड़ी थी. इसके बाद चोर चोरी किए गए टायर लेकर गाड़ी में बैठे और फरार हो गए.

घटना की जानकारी थार के मालिक ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जायजा लिया. पुलिस ने आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है, ताकि चोरों की पहचान की जा सके. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा.

इस घटना के बाद सेक्टर ओमिक्रोन-2 के लोगों में भारी नाराजगी है. स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके की सुरक्षा व्यवस्था बेहद कमजोर है. खासकर सेक्टर की बाउंड्री वॉल पर फेंसिंग न होने के कारण असामाजिक तत्व आसानी से अंदर घुस जाते हैं और चोरी जैसी वारदातों को अंजाम दे देते हैं.

लोगों ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों से शिकायत भी की है. उनका कहना है कि यदि जल्द ही बाउंड्री वॉल पर फेंसिंग नहीं लगाई गई तो भविष्य में और भी बड़ी घटनाएं हो सकती हैं. लोगों ने मांग की है कि सेक्टर में रात के समय गश्त बढ़ाई जाए. फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश जारी है.

