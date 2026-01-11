scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ईंटों पर टिकी मिली थार, टायर गायब… ग्रेटर नोएडा में चोरों का दुस्साहस, कार से आकर दिया वारदात को अंजाम

ग्रेटर नोएडा के सेक्टर ओमिक्रोन-2 में देर रात चोरों ने एक थार गाड़ी के दो टायर चोरी कर लिए. कार से आए चोरों ने गाड़ी को ईंटों पर खड़ा कर दिया और फरार हो गए. जब लोगों को पता चला तो मामले की सूचना पुलिस को दी. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पूरी घटना की जांच कर रही है.

Advertisement
X
थार के टायर खोल ले गए चोर. (Photo: ITG)
थार के टायर खोल ले गए चोर. (Photo: ITG)

ग्रेटर नोएडा के सेक्टर ओमिक्रोन-2 में चोरों ने एक थार के दो टायर खोल लिए. यह घटना रात में उस समय हुई, जब अधिकतर लोग गहरी नींद में थे. चोर कार से आए थे और कुछ ही देर में वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए. इस घटना के बारे में जब मालिक को पता चला तो मामले की शिकायत पुलिस से की. पुलिस घटना की जांच में जुटी है.

जानकारी के अनुसार, वारदात रात करीब 2 से 3 बजे के बीच हुई. दो अज्ञात चोर बाउंड्री वॉल कूदकर सेक्टर ओमिक्रोन-2 में दाखिल हुए. इसके बाद वे सीधे एक मकान के सामने खड़ी महिंद्रा थार गाड़ी के पास पहुंचे. चोरों ने बड़ी सफाई से गाड़ी के दोनों टायर खोल दिए और कार को ईंटों पर खड़ा कर दिया, ताकि गाड़ी गिर न जाए.

कार से आए चोर, घर के बाहर खड़ी थार के दो टायर खोले, गाड़ी को ईंटों पर खड़ी कर भाग गए

सम्बंधित ख़बरें

पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार (Photo: Screengrab)
सेकेंड हैंड कार खरीदार हो जाएं सावधान, नोएडा में कार चोरी गिरोह बेनकाब
Unique thieves arrested in Rajasthan
क्रेन से करते थे कार चोरी, CCTV फुटेज और मोबाइल लोकेशन से पकड़े गए दो शातिर चोर
कोलकाता में कार चोरी रैकेट का भंडाफोड़
कोलकाता पुलिस ने किया कार चोरी रैकेट का भंडाफोड़, 4 वॉन्टेड आरोपी गिरफ्तार
Live car theft incident captured on CCTV
UP: हापुड़ की पॉश कॉलोनी में दो ब्रेजा कार चोरी, वारदात CCTV में कैद
सांकेतिक तस्वीर
दिल्ली से कार चुराकर कई राज्यों में करते थे सप्लाई, लग्जरी कार चोरी गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार

गाड़ी के टायर खोलते समय शीशे टूटने की आवाज आई, जिससे आसपास के कुछ लोग जाग गए. जैसे ही लोगों ने बाहर निकलकर देखा, चोर घबरा गए और तेजी से अपनी कार की ओर भागे, जो सड़क पर खड़ी थी. इसके बाद चोर चोरी किए गए टायर लेकर गाड़ी में बैठे और फरार हो गए.

घटना की जानकारी थार के मालिक ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जायजा लिया. पुलिस ने आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है, ताकि चोरों की पहचान की जा सके. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा.

Advertisement

यह भी पढ़ें: दिल्ली में कार चोरी रैकेट का भंडाफोड़, SUV समेत 2 कार बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार

इस घटना के बाद सेक्टर ओमिक्रोन-2 के लोगों में भारी नाराजगी है. स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके की सुरक्षा व्यवस्था बेहद कमजोर है. खासकर सेक्टर की बाउंड्री वॉल पर फेंसिंग न होने के कारण असामाजिक तत्व आसानी से अंदर घुस जाते हैं और चोरी जैसी वारदातों को अंजाम दे देते हैं.

लोगों ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों से शिकायत भी की है. उनका कहना है कि यदि जल्द ही बाउंड्री वॉल पर फेंसिंग नहीं लगाई गई तो भविष्य में और भी बड़ी घटनाएं हो सकती हैं. लोगों ने मांग की है कि सेक्टर में रात के समय गश्त बढ़ाई जाए. फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश जारी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement