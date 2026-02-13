बच्चा चोर होने के शक..., मानिसक रूप से बीमार महिला को भीड़ ने पीटा, सामने आया वीडियो

उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा के जेवर इलाके में इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है. लकड़ियां बीनकर गुजर-बसर करने वाली एक मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला को बच्चा चोर समझकर कुछ लोगों ने बेरहमी से पीट दिया. बेबस महिला खुद को निर्दोष बताती रही, लेकिन भीड़ ने उसकी एक न सुनी. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई.

जानकारी के अनुसार यह मामला जेवर कोतवाली क्षेत्र के नगला जहानु गांव का है. शुक्रवार को उक्त महिला गांव में लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी. इसी दौरान कुछ ग्रामीणों ने उसे देखा और शक के आधार पर बच्चा चोर होने की अफवाह फैला दी. देखते ही देखते कुछ लोग इकट्ठा हो गए और बिना किसी पुष्टि के महिला के साथ मारपीट शुरू कर दी.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक महिला मानसिक रूप से बीमार है और पास के ही किसी गांव से भटककर यहां पहुंच गई थी. मारपीट के दौरान मौजूद किसी व्यक्ति ने घटना का वीडियो बना लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस को सूचना मिली.

सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को भीड़ से छुड़ाकर सुरक्षित थाने ले गई. जेवर कोतवाली प्रभारी संजय सिंह ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए मारपीट करने वाले दो आरोपियों हनीफ और सोहेल को गिरफ्तार कर लिया गया है.

