scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मणिपुर की प्रेमिका, साउथ कोरियन प्रेमी और 2 साल का रिलेशनशिप... रात में ऐसा क्या हुआ कि युवती ने कर दी हत्या

ग्रेटर नोएडा में मणिपुर की रहने वाली प्रेमिका ने अपने साउथ कोरियन लिव-इन पार्टनर की चाकू घोंपकर हत्या कर दी. दोनों पिछले 2 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे. फिलहाल पुलिस ने आरोपी प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया है.

Advertisement
X
मणिपुर की प्रेमिका ने की साउथ कोरियन प्रेमी की हत्या. (File Photo: ITG)
मणिपुर की प्रेमिका ने की साउथ कोरियन प्रेमी की हत्या. (File Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र के सेक्टर-150 से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. जहां एक प्रेमिका ने अपने साउथ कोरियन लिव-इन पार्टनर की चाकू से गोदकर हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी मणिपुर की रहने वाली प्रेमिका को हिरासत में ले लिया है. पूछताछ में उसने कई खुलासे किए हैं.

मोबाइल कंपनी में ब्रांच मैनेजर था प्रेमी

आरोपी प्रेमिका ने पूछताछ में बताया कि उसका लिव-इन पार्टनर अक्सर उससे लड़ाई करता  था. रविवार को शराब पार्टी के दौरान भी उसने लड़ाई की. जिसके बाद उसने चाकू घोंप दिया. ग्रेटर नोएडा पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि 4 जनवरी 2026 को जिम्स (GIMS) अस्पताल से पुलिस को मेमो के जरिए सूचना मिली कि एक विदेशी नागरिक को मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया है.

सम्बंधित ख़बरें

अवैध संबंध का खौफनाक अंजाम, गुरुग्राम में पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति पर किया कुल्हाड़ी से हमला
प्रेमी और पति-पत्नी की फाइल फोटो. (Photo: Umesh Mishra/ITG)
पत्नी के प्रेमी ने शराब पिलाकर युवक का सिर कुचला, फिर लाश खाई में फेंकी
Balasore hotel murder case disclosure
अवैध संबंध, शराब और साजिश... महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर किया दोस्त का कत्ल
तीन महीने का इंस्टाग्राम इश्क भारी पड़ा सात फेरे पर.(Photo: Abhishek Kumar Tripathi/ITG)
इंस्टाग्राम इश्क! एक बच्चे की मां पति को छोड़ प्रेमी संग फरार, थाने में भी नहीं बदला फैसला
दिल्ली में कड़ाके की ठंड
दिल्ली-NCR सहित पूरे उत्तर भारत में शीत लहर का अलर्ट, कोहरे के बीच आई Indigo की एडवाइजरी

यह भी पढ़ें: दिल्ली के शाहदरा में डबल मर्डर... बुजुर्ग रिटायर्ड टीचर और पत्नी की हत्या, घर में मिली लाशें

सूचना मिलते ही थाना नॉलेज पार्क पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. मृतक की पहचान मिस्टर डक जी युह (Mr Duck Jee Yuh) निवासी साउथ कोरिया के रूप में हुई है. वह वर्तमान में एटीएस पायस हाइडवे सोसाइटी सेक्टर-150, नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में रह रहा था. बताया जा रहा है कि मृतक एक नामी मोबाइल कंपनी में ब्रांच मैनेजर के पद पर कार्यरत था.

Advertisement

मृतक को अस्पताल लाने वाली युवती की पहचान लुंजेना पमाई के रूप में हुई है. पमाई मणिपुर के बिष्णुपुर जिले की रहने वाली है. पूछताछ के दौरान युवती ने स्वीकार किया कि उसी ने चाकू से हमला कर युवक की हत्या की है.

प्रेमी को खुद अस्पताल लेकर पहुंची थी युवती

पुलिस के मुताबिक रात में दोनों शराब पार्टी कर रहे थे और इस दौरान उनके बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. विवाद के बाद ही प्रेमिका ने चाकू से प्रेमी के सीने पर वार कर दिया. वार काफी गहरा था. जब प्रेमी खून से लथपथ हो गया तो प्रेमिका उसको लेकर ग्रेटर नोएडा के जिम्स अस्पताल पहुंची. जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पुलिस जब मौके पर पहुंची तो आरोपी प्रेमिका मौके पर मौजूद थी. उसने बताया गया कि शराब पीने के दौरान विवाद हुआ था. जिसके बाद प्रेमी मारपीट कर रहा था. इसी दौरान उसने चाकू चला दिया जो उसके सीने पर लगा. पुलिस की जांच में सामने आया है कि मृतक और आरोपी युवती पिछले दो साल से लिव-इन रिलेशनशिप में साथ रह रहे थे. दोनों के बीच अक्सर शराब के नशे में विवाद होता था. फिलहाल आरोपी प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement