मणिपुर की प्रेमिका, साउथ कोरियन प्रेमी और 2 साल का रिलेशनशिप... रात में ऐसा क्या हुआ कि युवती ने कर दी हत्या

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र के सेक्टर-150 से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. जहां एक प्रेमिका ने अपने साउथ कोरियन लिव-इन पार्टनर की चाकू से गोदकर हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी मणिपुर की रहने वाली प्रेमिका को हिरासत में ले लिया है. पूछताछ में उसने कई खुलासे किए हैं.

मोबाइल कंपनी में ब्रांच मैनेजर था प्रेमी

आरोपी प्रेमिका ने पूछताछ में बताया कि उसका लिव-इन पार्टनर अक्सर उससे लड़ाई करता था. रविवार को शराब पार्टी के दौरान भी उसने लड़ाई की. जिसके बाद उसने चाकू घोंप दिया. ग्रेटर नोएडा पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि 4 जनवरी 2026 को जिम्स (GIMS) अस्पताल से पुलिस को मेमो के जरिए सूचना मिली कि एक विदेशी नागरिक को मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया है.

सूचना मिलते ही थाना नॉलेज पार्क पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. मृतक की पहचान मिस्टर डक जी युह (Mr Duck Jee Yuh) निवासी साउथ कोरिया के रूप में हुई है. वह वर्तमान में एटीएस पायस हाइडवे सोसाइटी सेक्टर-150, नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में रह रहा था. बताया जा रहा है कि मृतक एक नामी मोबाइल कंपनी में ब्रांच मैनेजर के पद पर कार्यरत था.

मृतक को अस्पताल लाने वाली युवती की पहचान लुंजेना पमाई के रूप में हुई है. पमाई मणिपुर के बिष्णुपुर जिले की रहने वाली है. पूछताछ के दौरान युवती ने स्वीकार किया कि उसी ने चाकू से हमला कर युवक की हत्या की है.

प्रेमी को खुद अस्पताल लेकर पहुंची थी युवती

पुलिस के मुताबिक रात में दोनों शराब पार्टी कर रहे थे और इस दौरान उनके बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. विवाद के बाद ही प्रेमिका ने चाकू से प्रेमी के सीने पर वार कर दिया. वार काफी गहरा था. जब प्रेमी खून से लथपथ हो गया तो प्रेमिका उसको लेकर ग्रेटर नोएडा के जिम्स अस्पताल पहुंची. जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पुलिस जब मौके पर पहुंची तो आरोपी प्रेमिका मौके पर मौजूद थी. उसने बताया गया कि शराब पीने के दौरान विवाद हुआ था. जिसके बाद प्रेमी मारपीट कर रहा था. इसी दौरान उसने चाकू चला दिया जो उसके सीने पर लगा. पुलिस की जांच में सामने आया है कि मृतक और आरोपी युवती पिछले दो साल से लिव-इन रिलेशनशिप में साथ रह रहे थे. दोनों के बीच अक्सर शराब के नशे में विवाद होता था. फिलहाल आरोपी प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है.



