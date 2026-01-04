दिल्ली के शाहदरा में डबल मर्डर... बुजुर्ग रिटायर्ड टीचर और पत्नी की हत्या, घर में मिली लाशें

दिल्ली के शाहदरा इलाके से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां राम नगर एक्सटेंशन में एक बुजुर्ग दंपत्ति की उनके घर में बेरहमी से हत्या कर दी गई. घटना के बाद सनसनी फैल गई. मृतकों की पहचान 75 वर्षीय वीरेंद्र कुमार बंसल और उनकी 65 वर्षीय पत्नी प्रवेश बंसल के रूप में हुई है. वीरेंद्र बंसल रिटायर्ड टीचर थे, जबकि उनकी पत्नी गृहिणी थीं.

पुलिस के मुताबिक, 4 जनवरी 2026 की रात करीब 12:30 बजे पुलिस स्टेशन एमएस पार्क में कॉल आई. कॉल करने वाले वैभव बंसल ने बताया कि उनके माता-पिता घर में बेहोश पड़े हैं और शायद उनकी मौत हो चुकी है. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची. जब पुलिस तीसरी मंजिल पर कमरों में दाखिल हुई तो वहां का नजारा देखकर सभी सन्न रह गए.

घर के दो अलग-अलग कमरों में बुजुर्ग दंपत्ति के शव पड़े मिले. वीरेंद्र कुमार बंसल के चेहरे पर चोटों के निशान थे, जिससे आशंका जताई जा रही है कि उनकी हत्या हिंसक तरीके से की गई. शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि दोनों की हत्या एक ही समय में की गई हो सकती है. हालांकि अभी तक यह साफ नहीं है कि वारदात के वक्त घर में और कोई मौजूद था या नहीं.

घटना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत क्राइम टीम और फॉरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) की टीम को बुलाया गया. टीमों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और जरूरी साक्ष्य जुटाए. पूरे घर की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी कराई गई.

पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया.शुरुआती जांच में लूट की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा रहा है. पुलिस का कहना है कि फिलहाल सभी पहलुओं से जांच की जा रही है. यह भी पता लगाया जा रहा है कि घर से कोई कीमती सामान या नकदी गायब है या नहीं.

फिलहाल शाहदरा पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर जांच तेज कर दी है. आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों व पड़ोसियों से पूछताछ की जा रही है.

