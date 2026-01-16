लुटेरी दुल्हन का बड़ा खेल! ससुराल से 1.19 करोड़ की ज्वैलरी हड़पी, कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज

ग्रेटर नोएडा के बीटा-2 कोतवाली क्षेत्र से एक पारिवारिक विवाद का मामला सामने आया है. एक सास ने अपनी बहू पर मायके पक्ष के साथ मिलकर ससुराल से करोड़ों की ज्वैलरी और नकदी हड़पने का आरोप लगाया है. फिलहाल, कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

अल्फा-2 स्थित गोल्फ विस्टा अपार्टमेंट में रहने वाली शिखा उपाध्याय ने आरोप लगाया कि उनकी बहू ने साजिश के तहत शादी के बाद से ही विवाद शुरू कर दिया था और मौका पाकर घर की कीमती ज्वैलरी और नकदी लेकर फरार हो गई.

शादी में दी गई भारी ज्वैलरी

पीड़िता के अनुसार, उनके बेटे अभिषेक की शादी 20 फरवरी 2023 को करनाल, हरियाणा की रहने वाली शिखा से हुई थी. शादी के दौरान बहू को करीब 679 ग्राम सोना, दो कैरेट 55 सेट हीरे और लगभग चार किलो चांदी के आभूषण दिए गए थे. यह सारा सामान बहू को पूरे सम्मान के साथ सौंपा गया था.

शादी के बाद बहू ने घरेलू काम करने से इनकार कर दिया और आए दिन झगड़े करने लगी. 29 मई 2023 को जब घर में रखी ज्वैलरी को लेकर सवाल किया गया तो उसने गाली-गलौज की और अपने भाई ऋतिक के जरिए धमकियां दिलवाईं.

बालकनी से कूदने का नाटक, ज्वैलरी लेकर मायके गई

आरोप है कि बहू ने पड़ोसियों के सामने बालकनी से कूदने का नाटक किया और उसी दौरान सारा स्त्रीधन और कीमती सामान कार में भरकर मायके चली गई. बाद में दुकान से 241.500 ग्राम सोने की मोहर गायब होने की जानकारी भी सामने आई.

करीब दो साल बाद 29 मई 2025 को बहू और बेटा वापस लौटे. बहू के पास कोई गहना न होने पर परिवार ने दो लाख रुपये की ज्वैलरी खरीदकर दी. इसके अलावा पूजा के दौरान सास ने अपने निजी 146 ग्राम सोने के आभूषण भी बहू को पहनने के लिए दिए.

फिर रची साजिश, मारपीट और धमकी का आरोप

पीड़िता का आरोप है कि 22 जून 2025 को बहू के पिता जयवीर सिंह ने जुए में हारने और बेटे को विदेश भेजने के नाम पर पांच लाख रुपये मांगे. इसके बाद 27 जुलाई 2025 को बहू ने अपने पिता, बिचौलिया जसबीर सिंह और दो अज्ञात लोगों को घर बुलाया.

आरोप है कि सभी ने मिलकर घर में रखी ज्वैलरी और कीमती सामान सूटकेस में भर लिया. विरोध करने पर सास, ससुर और बेटे के साथ मारपीट की गई और रेखा रानी नाम की महिला ने फोन पर जान से मारने की धमकी दी.

1.19 करोड़ की ज्वैलरी हड़पने का आरोप

पीड़िता का कहना है कि इस पूरी साजिश में करीब 1 करोड़ 19 लाख रुपये की ज्वैलरी और नकदी हड़प ली गई और बाद में बहू को विदेश भिजवा दिया गया. मामले में बीटा-2 कोतवाली पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज कर ली है.

कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है और सभी आरोपों की गहनता से जांच की जा रही है.

