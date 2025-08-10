मेरठ: ताला तोड़ 750 ग्राम सोना 6 किलो चांदी ले गए चोर, वारदात के बाद लगाया अपना ताला

मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में रविवार तड़के एक सोना रिफाइन करने वाली दुकान में चोरी की बड़ी वारदात हुई. चोरों ने पहले शटर का ताला काटा. फिर दुकान से सोना-चांदी लेकर फरार हो गए. इतना ही नहीं चोरों ने जाते-जाते अपने ताले लगाकर पुलिस और लोगों को भ्रमित कर दिया. घटना से व्यापारियों में दहशत है.

दरअसल, मास्टर कॉलोनी निवासी सतीश की कागजी बाजार में ज्वेलरी रिफाइनरी की दुकान है. यहां वे सोने की शुद्धता परखने का काम करते हैं. सुबह उनके पड़ोस में दुकान चलाने वाले व्यापारी ने देखा कि सतीश की दुकान के ताले बदले हुए हैं. साथ ही पास में पुराने टूटे ताले पड़े थे. इसकी जानकारी सतीश को दी गई.

यह भी पढ़ें: मेरठ में खौफनाक कांड... पैदल जा रहे युवक के सिर में सटाकर मारी गोली, सरेआम हत्या कर भाग निकले बदमाश

सतीश मौके पर पहुंचे तो पाया कि उनके लगाए ताले की जगह किसी और के ताले लगे हैं. आसपास के व्यापारी भी इकट्ठा हो गए और उन्होंने खुद ताले तोड़कर दुकान खोली. अंदर जाकर देखा तो 750 ग्राम सोना और लगभग 6 किलो चांदी गायब थी. सतीश ने बताया कि दुकान के बाहरी चैनल की चाबी केवल दो लोगों के पास रहती थी, जबकि तिजोरी की चाबी अंदर काउंटर में रखी होती थी.

Advertisement

सूचना पर ब्रह्मपुरी पुलिस मौके पर पहुंची और DVR को कब्जे में लेकर फुटेज खंगालने लगी. आसपास के 20 से अधिक सीसीटीवी कैमरों को चिन्हित किया गया है, ताकि चोरों की पहचान की जा सके.

​

मामले में पुलिस ने कही ये बात

एसपी सिटी आयुष विक्रम ने बताया कि यह घटना थाना कोतवाली क्षेत्र के कागजी बाजार की है. दुकान मालिक ने बताया कि रात में दो लोग ताला तोड़कर अंदर घुसे और कीमती सामान ले गए. पुलिस की तीन टीमें बनाई गई हैं जो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही हैं. पुराने कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा रही है.

व्यापारी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है. एसपी सिटी ने कहा कि दुकान से चोरी गए सोना-चांदी का सही आकलन अभी बाकी है, लेकिन प्राथमिक अनुमान के अनुसार माल की कीमत लाखों में है. पुलिस ने भरोसा दिलाया कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा.

---- समाप्त ----