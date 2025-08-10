scorecardresearch
 

Feedback

मेरठ: ताला तोड़ 750 ग्राम सोना 6 किलो चांदी ले गए चोर, वारदात के बाद लगाया अपना ताला

मेरठ के कागजी बाजार में सोना रिफाइनरी की दुकान में चोरों ने ताला तोड़कर 750 ग्राम सोना और 6 किलो चांदी चोरी कर ली. वारदात के बाद चोरों ने अपना ताला लगाकर फरार हो गए. पुलिस ने DVR कब्जे में लेकर 20 से ज्यादा CCTV कैमरों की जांच शुरू की है. तीन टीमें बनाकर आरोपियों की तलाश जारी है.

Advertisement
X
दुकान में वारदात के बाद लगाया अपना ताला.(Photo: Mohd. Usman Chaudhary/ITG)
दुकान में वारदात के बाद लगाया अपना ताला.(Photo: Mohd. Usman Chaudhary/ITG)

मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में रविवार तड़के एक सोना रिफाइन करने वाली दुकान में चोरी की बड़ी वारदात हुई. चोरों ने पहले शटर का ताला काटा. फिर दुकान से सोना-चांदी लेकर फरार हो गए. इतना ही नहीं चोरों ने जाते-जाते अपने ताले लगाकर पुलिस और लोगों को भ्रमित कर दिया. घटना से व्यापारियों में दहशत है.

दरअसल, मास्टर कॉलोनी निवासी सतीश की कागजी बाजार में ज्वेलरी रिफाइनरी की दुकान है. यहां वे सोने की शुद्धता परखने का काम करते हैं. सुबह उनके पड़ोस में दुकान चलाने वाले व्यापारी ने देखा कि सतीश की दुकान के ताले बदले हुए हैं. साथ ही पास में पुराने टूटे ताले पड़े थे. इसकी जानकारी सतीश को दी गई.

यह भी पढ़ें: मेरठ में खौफनाक कांड... पैदल जा रहे युवक के सिर में सटाकर मारी गोली, सरेआम हत्या कर भाग निकले बदमाश

सम्बंधित ख़बरें

सिर में गोली मारकर भाग गया बदमाश. (Photo: Screengrab)
मेरठ में खौफनाक कांड... पैदल जा रहे युवक के सिर में सटाकर मारी गोली, CCTV में कैद हुई वारदात 
नाबालिग ने मां के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, जानें मामला 
army dogs life after retirement
Army Dogs: रिटायरमेंट के बाद कैसी होती है इनकी ज़िंदगी? 
16 year old girl made allegations against her mother
'मां अपने प्रेमी से जबरन मेरी शादी करा रही', नाबालिग ने लगाया दुष्कर्म का आरोप 
Husband killed his wife in Meerut (Photo: ITG)
मेरठ का 'कातिल' पति! जीजा से नजदीकी के चलते प्रेग्नेंट पत्नी को मार डाला, सर्जिकल ब्लेड से रेता गला 

सतीश मौके पर पहुंचे तो पाया कि उनके लगाए ताले की जगह किसी और के ताले लगे हैं. आसपास के व्यापारी भी इकट्ठा हो गए और उन्होंने खुद ताले तोड़कर दुकान खोली. अंदर जाकर देखा तो 750 ग्राम सोना और लगभग 6 किलो चांदी गायब थी. सतीश ने बताया कि दुकान के बाहरी चैनल की चाबी केवल दो लोगों के पास रहती थी, जबकि तिजोरी की चाबी अंदर काउंटर में रखी होती थी.

Advertisement

सूचना पर ब्रह्मपुरी पुलिस मौके पर पहुंची और DVR को कब्जे में लेकर फुटेज खंगालने लगी. आसपास के 20 से अधिक सीसीटीवी कैमरों को चिन्हित किया गया है, ताकि चोरों की पहचान की जा सके.

मेरठ

मामले में पुलिस ने कही ये बात

एसपी सिटी आयुष विक्रम ने बताया कि यह घटना थाना कोतवाली क्षेत्र के कागजी बाजार की है. दुकान मालिक ने बताया कि रात में दो लोग ताला तोड़कर अंदर घुसे और कीमती सामान ले गए. पुलिस की तीन टीमें बनाई गई हैं जो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही हैं. पुराने कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा रही है.

व्यापारी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है. एसपी सिटी ने कहा कि दुकान से चोरी गए सोना-चांदी का सही आकलन अभी बाकी है, लेकिन प्राथमिक अनुमान के अनुसार माल की कीमत लाखों में है. पुलिस ने भरोसा दिलाया कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement