गोरखपुर: Rose Day पर बॉयफ्रेंड से हुआ झगड़ा तो सुसाइड करने ट्रेन के आगे खड़ी हो गई लड़की, पुलिस ने दौड़कर मौत के मुंह से खींचा

यूपी के गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर 22 साल की एक युवती बॉयफ्रेंड से नाराज होकर सुसाइड करने पहुंच गई. लखनऊ कंट्रोल रूम से सूचना मिलते ही जीआरपी पुलिस अलर्ट हुई और संघन चेकिंग अभियान चलाया. नंबर ट्रेस किया और समय रहते युवती को प्लेटफार्म नंबर 3 से बचा लिया. घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. मामला बीते शनिवार का है.

दरअसल, गोरखपुर जीआरपी पुलिस में उस उक्त हड़कंप मच गया जब उसे लखनऊ कंट्रोल रूम से एक युवती के रेलवे ट्रैक पर सुसाइड अटेम्प्ट की सूचना मिली. इस सूचना के बाद पुलिस अलर्ट हुई और चेकिंग कर, नंबर ट्रेस कर युवती के पास तक पहुंच गई.

जीआरपी के जवान दौड़ते हुए मौके पर पहुंचे तो देखा एक युवती ट्रैक के बीच में खड़ी है. उसके सामने से एक ट्रेन आ रही थी. तत्काल पुलिस दौड़ लगाते हुए युवती तक पहुंची और उसे पकड़कर किनारे कर उसकी जान बचाई. फिलहाल, युवती की काउंसलिंग करने के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया गया है.

लखनऊ से आई कॉल, जीआरपी हो गई एक्टिव

बता दें कि लखनऊ कंट्रोल रूम से गोरखपुर जीआरपी थाने की पुलिस को शनिवार दोपहर करीब 1 बजे सूचना दी गई थी. बताया गया कि एक युवती गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर सुसाइड करने पहुंची है. इसके बाद पुलिस ने आनन-फानन में युवती की तलाश शुरू की. काफी देर तक सर्च करने के बाद भी युवती स्टेशन पर कहीं नहीं मिली. इसके बाद पुलिस ने कंट्रोल रूम से लड़की का मोबाइल नंबर प्राप्त किया. फिर हाइटेक तकनीक से नंबर ट्रैक करना शुरू किया. तभी उसकी लोकेशन प्लेटफार्म नंबर 3 पर मिली. वहां जब पुलिस पहुंची तो जींस और जैकेट पहने एक युवती रेलवे ट्रैक के बीचोबीच खड़ी दिखी. उसी समय उस ट्रैक पर एक ट्रेन भी आ रही थी.

पहले दूर से ही पुलिस ने चिल्लाकर उसे हटाना चाहा, लेकिन युवती ने अनसुना कर दिया. इसके बाद दौड़ते हुए पुलिसकर्मी समय रहते उसके पास पहुंच गए. उसे ट्रेन आने से पहले ट्रैक से हटाकर उसकी जान बचा ली. पूछताछ करने पर उसने बताया कि वह रामगढ़ताल थाना क्षेत्र में रहती है. उसका एक लड़के से काफी दिनों से अफेयर चल रहा है. रोज डे के दिन बॉयफ्रेंड से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था. इसके बाद उसने सुसाइड करने का मूड बना लिया.

बॉयफ्रेंड से नाराज होकर सुसाइड अटेम्प्ट

रेलवे स्टेशन पर खड़ी होकर युवती ने एक वीडियो भी बनाया. इसमें वह कहती दिख रही है कि मैं बॉयफ्रेंड से नाराज होकर सुसाइड करने जा रही हूं. यह वीडियो उसने अपने सहेली को भेज दिया. सहेली ने पहले कॉल कर उसे समझाना चाहा, लेकिन वह नहीं मानी. तब सहेली ने लखनऊ कंट्रोल रूम के नंबर 112 पर कॉल कर सूचना दी. जहां से तत्काल सूचना गोरखपुर जीआरपी को दी गई. इस तरह सहेली की समझदारी और जीआरपी की सक्रियता से युवती की जान बचाई गई.

आखिर में रेलवे स्टेशन पर काफी देर तक एक्सपर्ट को बुलाकर युवती की कांउसलिंग कराई गई. वह ग्रेजुएशन करके प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही है. बाद में परिवार वालों को बुलाकर युवती को उन्हें सौंप दिया गया. युवती ने विश्वास दिलाया कि वह आगे ऐसा कदम कभी नहीं उठाएगी.

मामले में जीआरपी सीओ विनोद कुमार सिंह ने बताया कि लखनऊ कंट्रोल रूम द्वारा सूचना मिली कि रामगढ़ताल निवासी एक युवती अपने दोस्त से नाराज होकर रेलवे स्टेशन पर सुसाइड करने गई है. इस सूचना पर जीआरपी पुलिस द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया गया युवती का नंबर ट्रेस किया गया तो रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म नंबर 3 पर उसकी लोकेशन मिली. जब टीम पहुंची तो युवती वहां पाई गई, जिसे तत्परता से बचाया गया और परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया.

