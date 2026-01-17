100 किलो से ज्यादा वजन, डरावना मंजर… बिजनौर में मिला विशालकाय अजगर, रेस्क्यू टीम ने सुनाई पूरी कहानी

उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में विशालकाय अजगर मिला है. सूचना मिलने पर पहुंची वन विभाग की टीम और सर्प मित्र ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर का रेस्क्यू किया और सुरक्षित जगह छोड़ दिया. लोगों को इस बारे में पता चला तो हड़कंप मच गया. कई लोग मौके पर पहुंचकर वीडियो बनाने लगे. लोगों को कहना है कि यह अजगर अब तक इलाके में देखे गए सबसे बड़े अजगरों में से एक है, जिसका वजन 100 किलो से भी अधिक आंका गया है.

दरअसल, यह मामला शेरकोट थाना क्षेत्र के नूरपुर छिपरी गांव का है. जैसे ही गांव के लोगों की नजर विशाल सांप पर पड़ी, वहां अफरा-तफरी मच गई. बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए. ग्रामीणों के अनुसार, बीते कुछ दिनों से खेतों और आबादी वाले इलाके के आसपास किसी भारी-भरकम जीव के होने की आशंका थी.

कई लोगों ने रात के समय हलचल भी देखी थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि गांव के पास इतना बड़ा अजगर मौजूद है. जैसे ही अजगर के देखे जाने की पक्की जानकारी मिली, तुरंत सर्प मित्र और वन विभाग को इसकी सूचना दी गई.

सूचना मिलते ही जाने माने सर्प मित्र बी. भास्कर अपनी रेस्क्यू टीम के साथ मौके पर पहुंचे. अजगर का आकार और वजन इतना ज्यादा था कि उसे काबू में करने के लिए टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी. रेस्क्यू के दौरान आसपास की जगह को सुरक्षित किया गया और ग्रामीणों को दूरी बनाए रखने की अपील की गई. कई घंटों की सावधानीपूर्वक कोशिश के बाद टीम ने अजगर को सुरक्षित तरीके से पकड़ लिया.

रेस्क्यू किए गए अजगर को देखकर मौके पर मौजूद लोग हैरान रह गए. ग्रामीणों का कहना था कि उन्होंने अपने जीवन में इतना विशाल अजगर कभी नहीं देखा. अजगर के पकड़े जाने के बाद गांव के लोगों ने राहत की सांस ली, क्योंकि बच्चों, मवेशियों और किसानों को लेकर डर बना हुआ था.

सर्प मित्र बी. भास्कर ने बताया कि अजगर पूरी तरह स्वस्थ है और यह किसी के लिए तब तक खतरा नहीं बनता, जब तक उसे छेड़ा न जाए. उन्होंने कहा कि रेस्क्यू के दौरान सभी सुरक्षा मानकों का पालन किया गया और अजगर को किसी तरह की चोट नहीं पहुंचाई गई. वन विभाग के सहयोग से अजगर को उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ने की तैयारी की जा रही है, ताकि वह जंगल के वातावरण में सुरक्षित रह सके.

इस विशालकाय अजगर के रेस्क्यू का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मौसम में बदलाव के कारण अक्सर जंगली जीव आबादी वाले इलाकों की ओर आ जाते हैं. फिलहाल, इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की चर्चा पूरे बिजनौर जिले में हो रही है.

