scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

गाजियाबाद में 70 साल की बीमार मां को लात-घूंसों से पिटाई करते बेटे का CCTV वायरल, हिरासत में लिया गया

गाजियाबाद के मधुबन बापूधाम क्षेत्र में एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें निशांत ठाकुर अपनी 70 वर्षीय बीमार मां को पीटता दिख रहा है. बहन ने अमेरिका से निगरानी के लिए कमरे में CCTV लगवाया था, जिससे घटना सामने आई. वीडियो सोसाइटी में साझा होने के बाद मामला उजागर हुआ. पुलिस ने जांच के बाद आरोपी को हिरासत में ले लिया है. निशांत विवाहित है, चार बच्चों का पिता है और नशे व पारिवारिक विवादों के चलते तलाक का मामला कोर्ट में लंबित है.

Advertisement
X
निशांत राघव विवाहित है और उसके चार बच्चे हैं. (Photo: Screengrab)
निशांत राघव विवाहित है और उसके चार बच्चे हैं. (Photo: Screengrab)

गाजियाबाद के मधुबन बापूधाम थाना क्षेत्र के संजय नगर सेक्टर 23 जागृति विहार मकान नंबर 22 में एक बेटे निशांत ठाकुर द्वारा अपनी ही बीमार मां को पीटने का वीडियो वायरल हुआ है. दरअसल निशांत की बहन निशा अमेरिका में रहती है और इसी वजह से निशांत की हरकत को कैद करने के लिए उन्होंने अपनी बीमार मां के कमरे में सीसीटीवी लगवाया हुआ है. जब उन्होंने सीसीटीवी वीडियो मे देखा कि उनकी मां को किस प्रकार से निशांत के द्वारा पीटा जा रहा है तो उन्होंने इस वीडियो को सोसाइटी के लोगों को शेयर कर दिया.

पत्नी से तलाक का मामला चल रहा
निशांत राघव विवाहित है और उसके चार बच्चे हैं, जिनमें दो बेटे और दो बेटियां शामिल हैं. उसकी शादी लगभग 17 साल पहले ममता से हुई थी. नशे की लत और लगातार घरेलू कलह के कारण दोनों के रिश्ते बिगड़ गए, जिसके चलते करीब ढाई साल से उनका तलाक का मामला अदालत में विचाराधीन है. फिलहाल ममता उससे अलग जागृति विहार में रह रही है. वहीं निशांत करीब तीन महीने पहले नोएडा स्थित एक नशामुक्ति केंद्र से उपचार लेकर लौटा है.

पुलिस ने क्या कहा?
पुलिस के अनुसार, आज थाना मधुबन बापूधाम क्षेत्र से एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक व्यक्ति वृद्ध महिला को पीट रहा है. जांच-पड़ताल में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि व्यक्ति का नाम निशांत ठाकुर है जिसकी उम्र 44 वर्ष है, वह अपनी माता जिनकी उम्र 70 वर्ष है के साथ मारपीट कर रहा था. उसे हिरासत में लेकर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है.

सम्बंधित ख़बरें

(Photo: Representational)
वर्जिन लड़की से संबंध बनाने से नपुंसकता ठीक होने का दावा... 25 लाख में होता था सौदा, 2 गिरफ्तार
Khoda Double Murder
गाजियाबाद: रेस्टोरेंट विवाद बना खूनी संघर्ष, चाकूबाजी में दो युवकों की मौत
woman crying
डॉग ट्रेनिंग की आड़ में क्लाइंट से दरिंदगी, युवती से रेप कर एक साल तक किया ब्लैकमेल
वीडियो कॉल पर अश्लीलता की जा रही थी. (Photo: Representational)
फ्लैट में चल रहा था न्यूड वीडियो कॉल रैकेट, गंदी हरकतें करतीं 6 लड़कियां पकड़ीं
गाजियाबाद: नाली में गिरने से 11 साल के मासूम की मौत, CCTV में कैद हुआ रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement