गाजियाबाद में 70 साल की बीमार मां को लात-घूंसों से पिटाई करते बेटे का CCTV वायरल, हिरासत में लिया गया

गाजियाबाद के मधुबन बापूधाम थाना क्षेत्र के संजय नगर सेक्टर 23 जागृति विहार मकान नंबर 22 में एक बेटे निशांत ठाकुर द्वारा अपनी ही बीमार मां को पीटने का वीडियो वायरल हुआ है. दरअसल निशांत की बहन निशा अमेरिका में रहती है और इसी वजह से निशांत की हरकत को कैद करने के लिए उन्होंने अपनी बीमार मां के कमरे में सीसीटीवी लगवाया हुआ है. जब उन्होंने सीसीटीवी वीडियो मे देखा कि उनकी मां को किस प्रकार से निशांत के द्वारा पीटा जा रहा है तो उन्होंने इस वीडियो को सोसाइटी के लोगों को शेयर कर दिया.

पत्नी से तलाक का मामला चल रहा

निशांत राघव विवाहित है और उसके चार बच्चे हैं, जिनमें दो बेटे और दो बेटियां शामिल हैं. उसकी शादी लगभग 17 साल पहले ममता से हुई थी. नशे की लत और लगातार घरेलू कलह के कारण दोनों के रिश्ते बिगड़ गए, जिसके चलते करीब ढाई साल से उनका तलाक का मामला अदालत में विचाराधीन है. फिलहाल ममता उससे अलग जागृति विहार में रह रही है. वहीं निशांत करीब तीन महीने पहले नोएडा स्थित एक नशामुक्ति केंद्र से उपचार लेकर लौटा है.

पुलिस ने क्या कहा?

पुलिस के अनुसार, आज थाना मधुबन बापूधाम क्षेत्र से एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक व्यक्ति वृद्ध महिला को पीट रहा है. जांच-पड़ताल में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि व्यक्ति का नाम निशांत ठाकुर है जिसकी उम्र 44 वर्ष है, वह अपनी माता जिनकी उम्र 70 वर्ष है के साथ मारपीट कर रहा था. उसे हिरासत में लेकर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है.

