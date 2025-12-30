scorecardresearch
 
गाजियाबाद में 'हिंदू रक्षा दल' ने तलवारें बांटी, पिंकी चौधरी समेत 16 पर FIR, 10 गिरफ्तार

गाजियाबाद के शालीमार गार्डन में हिंदू रक्षा दल द्वारा खुलेआम तलवारें बांटने के मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है. आत्मरक्षा के नाम पर आयोजित इस कार्यक्रम के बाद 16 नामजद और कई अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज कर 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

पिंकी चौधरी की अगुवाई में बांटी गई थीं तलवारें (Photo- Screengrab)
पिंकी चौधरी की अगुवाई में बांटी गई थीं तलवारें (Photo- Screengrab)

गाजियाबाद के शालीमार गार्डन स्थित 'हिंदू रक्षा दल' कार्यालय में संगठन के अध्यक्ष पिंकी चौधरी की मौजूदगी में आम लोगों को तलवारें बांटी गईं. इस कार्यक्रम का उद्देश्य हिंदू समाज को आत्मरक्षा के लिए संगठित और तैयार करना बताया गया. मामला पुलिस के संज्ञान आने पर एक्शन लिया गया. 

पुलिस ने सार्वजनिक रूप से हथियार वितरण का संज्ञान लेते हुए 16 नामजद और 25-30 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. इस मामले में अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि अन्य की तलाश के लिए पुलिस टीमें जांच में जुटी हैं.

आत्मरक्षा के नाम पर हथियारों का प्रदर्शन

हिंदू रक्षा दल के पदाधिकारियों ने तलवार वितरण के दौरान कहा कि बहन-बेटियों और स्वयं की सुरक्षा के लिए हर हिंदू परिवार के पास आत्मरक्षा के साधन होने चाहिए. उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुई हालिया घटनाओं का हवाला देते हुए समाज को सतर्क रहने की जरूरत बताई. संगठन का दावा है कि आत्मरक्षा की तैयारी से किसी भी असुरक्षा की स्थिति से निपटा जा सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में हथियारों के सही उपयोग के लिए ट्रेनिंग देने की भी योजना है.

कानून का डंडा: 10 आरोपी सलाखों के पीछे

सार्वजनिक स्थान पर हथियारों के वितरण और प्रदर्शन को लेकर पुलिस प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है. जानकारों के अनुसार, इस तरह का आयोजन कानूनी प्रावधानों और प्रशासनिक अनुमति के बिना दंडनीय है. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई की और अब तक 10 लोगों को हिरासत में लिया है. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है और वीडियो फुटेज के आधार पर अन्य आरोपियों की पहचान की जा रही है.

