scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

देवरिया जेल में पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर का आमरण अनशन, गिरफ्तारी के CCTV फुटेज पर मचा घमासान

Uttar Prades News: देवरिया जेल में बंद पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर अपनी गिरफ्तारी के समय की सीसीटीवी फुटेज और सीडीआर न मिलने के विरोध में 1 जनवरी से आमरण अनशन पर हैं. शुक्रवार को कोर्ट पेशी के दौरान उन्होंने मुख्य सचिव पर सबूत मिटाने का आरोप लगाया. अब इस मामले की अगली सुनवाई शनिवार यानी आज होगी.

Advertisement
X
पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को वाराणसी के स्पेशल सीजेएम कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा. (Photo: PTI)
पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को वाराणसी के स्पेशल सीजेएम कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा. (Photo: PTI)

पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर देवरिया जेल में 1 जनवरी से आमरण अनशन कर रहे हैं. शुक्रवार को सीजेएम कोर्ट में पेशी के दौरान उन्होंने शाहजहांपुर से अपनी गिरफ्तारी के वक्त की सीसीटीवी फुटेज और सीडीआर उपलब्ध न कराने का विरोध जताया. ठाकुर का आरोप है कि मुख्य सचिव जानबूझकर फुटेज गायब कर रहे हैं ताकि दोषी पुलिसकर्मियों को बचाया जा सके. यह मामला 1999 में देवरिया में पदस्थापना के दौरान जमीन खरीद-फरोख्त से जुड़े धोखाधड़ी के आरोपों से संबंधित है. पुलिस ने उन्हें 9-10 दिसंबर की रात शाहजहांपुर में ट्रेन से गिरफ्तार किया था.

सबूत मिटाने का लगाया गंभीर आरोप

अदालत परिसर में अमिताभ ठाकुर ने मीडिया से कहा कि उन्होंने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर अपनी गिरफ्तारी से जुड़े साक्ष्य मांगे थे, लेकिन उन्हें परेशान किया जा रहा है. उन्होंने साफ किया कि जब तक सीसीटीवी फुटेज नहीं मिलेगी, उनका अनशन जारी रहेगा. उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है कि वहां से न्याय मिलेगा. उनके मुताबिक, गिरफ्तारी के तरीके और मानवाधिकार उल्लंघन की बात रखने के लिए ये फुटेज अनिवार्य हैं.

सम्बंधित ख़बरें

इसी बिल्ली को खोजने वाले को 10 हजार रुपये इनाम देने की बात कही गई है (Photo ITG)
देवरिया में ‘हूर’ के लापता होने से भावुक हुआ परिवार, शहर में लगे पोस्टर
BJP सांसद के भाषण के दौरान मधुमक्खियों का हमला
Honeybees attacked during speech BJP MP in Deoria (Photo - Screengrab)
भाषण के दौरान मधुमक्खियों का हमला, मंच छोड़ भागे नहीं BJP सांसद, देखें- VIDEO
BJP MLA Deepak Mishra alias Shaka from Barhaj constituency (Photo - ITG)
'जाति की दुकान चलाने वालों को...', ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर बीजेपी MLA का हमला
देवरिया में मवेशी तस्करों का एनकाउंटर. (Photo: Representational )
UP: देवरिया में मवेशी तस्करों के साथ पुलिस की मुठभेड़, 2 गिरफ्तार

यह भी पढ़ें: देवरिया: 1999 का वो केस जिसमें हुई पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी, भेजे गए जेल

कोर्ट ने जांच अधिकारी को किया तलब

ठाकुर के अधिवक्ता अभिषेक शर्मा ने बताया कि यह मामला 1999 से चल रहा है, लेकिन अब तक जांच में कुछ ठोस नहीं मिल पाया है. अधिवक्ता ने कोर्ट से पूरी जांच की निगरानी करने और जांच अधिकारी (IO) को दस्तावेजों के साथ बुलाने की मांग की थी. इसके बाद, न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए जांच अधिकारी को शनिवार, 3 जनवरी को पेश होने के निर्देश दिए हैं.

Advertisement

क्या है मामला?

यह विवाद 1999 का है जब अमिताभ ठाकुर देवरिया के SP थे. आरोप है कि उन्होंने पद का लाभ उठाकर पत्नी नूतन ठाकुर के नाम पर इंडस्ट्रियल एरिया में जमीन आवंटित कराई और 2002 में उसे बेच दिया. समाजसेवी संजय शर्मा की शिकायत पर दर्ज इस मामले में उन्हें दिसंबर में शाहजहांपुर से गिरफ्तार किया गया था. तब से वे जेल में हैं और उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई जारी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव रैली लाइव
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement