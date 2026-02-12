scorecardresearch
 
कार में तीन लाशें, फिरोजाबाद में दो कत्ल! ट्रिपल मर्डर के आरोपी को दिल्ली पुलिस फिरोजाबाद लेकर पहुंची

दिल्ली के पीरागढ़ी ट्रिपल मर्डर केस में गिरफ्तार 72 वर्षीय कमरुद्दीन को दिल्ली पुलिस फिरोजाबाद लाई है. उस पर मई 2025 में मक्खनपुर क्षेत्र में रामनाथ और पूरन को धन दुगना करने का झांसा देकर जहरीले लड्डू खिलाकर हत्या करने का आरोप है. वह इस मामले में जेल जा चुका है और फिलहाल जमानत पर बाहर था.

तांत्रिक कमरुद्दीन की काली करतूत उजागर.(Photo: Screengrab)
दिल्ली के पीरागढ़ी ट्रिपल मर्डर केस में गिरफ्तार आरोपी कमरुद्दीन को दिल्ली पुलिस फिरोजाबाद लेकर पहुंची है. कमरुद्दीन पर मई 2025 में फिरोजाबाद के मक्खनपुर थाना क्षेत्र में दो लोगों की जहर देकर हत्या करने का भी आरोप है. उस मामले में वह जेल जा चुका है और फिलहाल जमानत पर बाहर है.

जानकारी के मुताबिक, 9 मई 2025 को मक्खनपुर इलाके में बंद पड़ी फारूकी ग्लास फैक्ट्री के सामने बाउंड्रीवाल के अंदर खाली जगह पर दो लोगों, रामनाथ और पूरन के शव मिले थे. शवों के पास पूजा की सामग्री और लड्डू भी पड़े मिले थे.

यह भी पढ़ें: पिछले साल डबल मर्डर, इस साल ट्रिपल..., दिल्ली के इस 'तांत्रिक' ने पहले भी लोगों को खिलाए हैं जहरीले लड्डू

फिरोजाबाद में लड्डुओं में जहर देने का आरोप

आरोप है कि कमरुद्दीन ने धन दुगना करने का झांसा देकर दोनों को फिरोजाबाद बुलाया था. इसके बाद उन्हें लड्डुओं में जहरीला पदार्थ खिलाकर मार दिया गया. पुलिस ने जांच के बाद कमरुद्दीन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. अब जमानत पर छूटने के बाद दिल्ली पुलिस उसे इसी मामले को लेकर फिरोजाबाद लाई है.

मक्खनपुर पुलिस ने उस समय शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू की थी. मामले में जहरीले लड्डू और पूजा सामग्री अहम सुराग बने थे.

दिल्ली ट्रिपल मर्डर से जुड़ा नाम

गौरतलब है कि दिल्ली के पीरागढ़ी इलाके में एक कार से तीन लाशें मिलने के मामले में भी कमरुद्दीन का नाम सामने आया है. पुलिस जांच में यह हादसा नहीं, बल्कि साजिश निकली. आरोप है कि ‘धनवर्षा’ के नाम पर लालच देकर तीनों को फंसाया. 

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, लोनी से लौटते समय जहरीले लड्डू खिलाकर तीनों की हत्या की गई. 72 वर्षीय कमरुद्दीन को गिरफ्तार किया गया है. उसने लूट के इरादे से जहरीले लड्डू खिलाकर हत्या करने की बात कबूल की है. मामले की जांच जारी है.

