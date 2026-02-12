scorecardresearch
 
पिछले साल डबल मर्डर, इस साल ट्रिपल..., दिल्ली के इस 'तांत्रिक' ने पहले भी लोगों को खिलाए हैं जहरीले लड्डू

पीरागढ़ी में कार से मिले तीन शवों के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. पुलिस के अनुसार, ‘धनवर्षा’ का झांसा देकर 72 वर्षीय तांत्रिक ने जहरीले लड्डू खिलाकर तीनों की हत्या की. आरोपी पहले भी दोहरे हत्याकांड में नामजद रह चुका है. लूट के इरादे से रची गई साजिश ने अंधविश्वास के खतरनाक जाल को एक बार फिर उजागर कर दिया है.

तांत्रिक ने किया ट्रिपल मर्डर (Photo: itg)
तांत्रिक ने किया ट्रिपल मर्डर (Photo: itg)

दिल्ली के पीरागढ़ी में कार से मिली तीन लाशों की गुत्थी आखिरकार सुलझ गई. पुलिस जांच में सामने आया कि यह हादसा नहीं, बल्कि सोची-समझी साजिश थी. ‘धनवर्षा’ के नाम पर लालच देकर एक स्वयंभू तांत्रिक ने तीनों को जाल में फंसाया. लोनी से लौटते वक्त जहरीले लड्डू खिलाकर उनकी हत्या कर दी गई.

 कार के अंदर मिले थे तीन शव

गौरतलब है कि पश्चिम विहार ईस्ट इलाके में कार के अंदर तीन शव मिलने के सनसनीखेज मामले में दिल्ली पुलिस ने 72 वर्षीय तांत्रिक कमरुद्दीन को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने लूट के इरादे से जहरीले लड्डू खिलाकर तीनों की हत्या करने की बात कबूल की है. पुलिस ने उसके खिलाफ हत्या और लूट की धाराएं बढ़ा दी हैं. डीसीपी सचिन शर्मा के अनुसार, रविवार को पीरागढ़ी के पास खड़ी एक कार से तीन शव बरामद हुए थे. मृतकों की  रणधीर ,शिव नरेश और लक्ष्मी के रूप में हुई है. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपित ने तंत्र-मंत्र के नाम पर विश्वास में लेकर तीनों को जहरीला पदार्थ खिलाया थी, जिससे तीनों की मौत हो गई. जांच में यह भी सामने आया है कि गिरफ्तार तांत्रिक कमरुद्दीन का आपराधिक इतिहास रहा है और वह पहले भी हत्या के मामले में जेल जा चुका है.

पहले से दर्ज है दोहरे हत्याकांड का मुकदमा

दिल्ली से गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ फिरोजाबाद जिले के थाना मक्खनपुर में भी दोहरी हत्या का मुकदमा दर्ज है. 13 मई 2025 को अपराध संख्या 105/2025 के तहत कमरुद्दीन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. इस मुकदमे के वादी राम सिंह पुत्र जगजीवन निवासी ग्राम नगला गोकुल, थाना मक्खनपुर हैं. प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया था कि उनके रिश्तेदार रामनाथ और पुरन कुछ समय से कमरुद्दीन के संपर्क में थे. आरोपी झाड़-फूंक और तंत्र-मंत्र का काम करता था. उसने उन लोगों को भी जमीन में गड़ा धन निकालने का झांसा देकर अपने प्रभाव में लिया था.

9 मई 2025 मिले थे दो शव

बताया गया कि 8 मई 2025 को आरोपी दोनों को अपने घर ले गया और तांत्रिक क्रिया से समस्या दूर करने का भरोसा दिलाया. आरोप है कि इसी दौरान उन्हें जहरीला पदार्थ दिया गया. 9 मई 2025 की सुबह फारूकी ग्लास फैक्ट्री के सामने एक गली में दोनों के शव मिले थे. मौके से गिलास, लड्डू और अन्य सामग्री बरामद हुई थी. इस मामले में नामजद आरोपी कमरुद्दीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था. बाद में उसे हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी.

 मैरिज होम का मालिक है कमरुद्दीन

फिरोजाबाद के आकाशवाणी रोड पर ही बिस्मिल्ला मैरिज होम है जिसका संचालन कमरुद्दीन करता था है. लेकिन वहां के बाशिंदे बताते हैं कि कमरुद्दीन दिल्ली में रहते हैं. वह क्या करते हैं यह उन्हें नहीं मालूम फिरोजाबाद के अपर पुलिस अधीक्षक देहात अनुज चौधरी कहते हैं कि फिरोजाबाद में कमरुद्दीन का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है जो भी तथ्य निकाल कर आएंगे वह हम मीडिया से साझा करेंगे.

