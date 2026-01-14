प्रयागराज: माघ मेले में 24 घंटे में दूसरी बार लगी आग, दो टेंट जलकर खाक

प्रयागराज में माघ मेले के सेक्टर-4 में बुधवार को आग लगने की घटना सामने आई है. जानकारी के अनुसार संगम लोअर इलाके में लगे शिविरों में आग लगी, जिसमें छोटे-बड़े ब्रह्माश्रम के कई टेंट भी प्रभावित हुए. मौके पर तुरंत फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों पहुंचीं और कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया. अग्निकांड में दो टेंट पूरी तरह से जलकर खाक हो गए.

हालांकि, इस आग में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है. फिलहाल, अधिकारियों ने आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है. आग लगने की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन फायर ब्रिगेड की तत्परता और समय पर कार्रवाई से बड़ा नुकसान टल गया. प्रशासन और मेले के आयोजक आग की घटना के बाद सुरक्षा और सतर्कता बढ़ाने की तैयारी में जुट गए हैं. मौके पर राहत और बचाव कार्य सुचारू रूप से जारी है.

बता दें कि 24 घंटे में दूसरी बार लगी आग लगी है. इससे पहले सेक्टर 5 स्थित नारायण शुक्ला धाम शिविर में मंगलवार शाम आग लग गई थी, जिसमें 15 टेंट और 20 दुकानें जलकर राख हो गईं थीं. अफरा-तफरी के बीच लगभग 50 कल्पवासियों को पुलिस और फायर ब्रिगेड ने सुरक्षित बाहर निकाला. दमकल की पांच गाड़ियों ने आग पर काबू पाया. आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी मानी जा रही है.

