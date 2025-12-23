scorecardresearch
 
फतेहपुर में लव जिहाद का मामला, शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, मुख्य आरोपी अदनान गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में लव जिहाद का मामला सामने आया है. रेलवे स्टेशन पर पहचान बनाकर आरोपी ने पीड़िता से संपर्क किया और खुद को हिंदू बताकर शादी का झांसा दिया. दुष्कर्म और धमकी का आरोप है. पुलिस ने मुख्य आरोपी अदनान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

लव जिहाद का आरोपी गिरफ्तार (Photo: Screengrab)
उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में लव जिहाद का एक गंभीर मामला सामने आया है. पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस ने मुख्य आरोपी अदनान आसिफ अंसारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि दो अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.

यह मामला थाना कोतवाली क्षेत्र का है, जहां रहने वाली एक दलित युवती ने पुलिस को बताया कि उसकी मुलाकात एक युवक से रेलवे स्टेशन पर हुई थी. उस समय वह अपनी मां के साथ पुणे जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रही थी. आरोपी अदनान ने खुद को रेलवे कर्मचारी बताते हुए पीड़िता की मां से बातचीत की और मदद का भरोसा देकर अपना मोबाइल नंबर दे दिया. इसके बाद उसने मां से भी नंबर ले लिया.

फतेहपुर में लव जिहाद

कुछ दिन बाद आरोपी ने बातचीत शुरू की और लगातार संपर्क में रहने लगा. कुछ महीनों बाद उसने शादी का झांसा देकर व्हाट्सएप पर बातचीत तेज कर दी. एक दिन वह पीड़िता को मिलने के लिए बुलाकर शहर के एक होटल में ले गया. वहां उसने अपनी पहचान विशाल बताई और कहा कि वह हिंदू है. उसने निशा राउत और रणधीर सिंह को अपने भाई बहन बताकर पीड़िता से बात भी कराई.

आरोप है कि होटल में आरोपी ने पीड़िता को पानी में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया और बेहोश होने पर उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद उसने अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो वह इन्हें वायरल कर देगा. इसी डर के जरिए वह लगातार उसका शोषण करता रहा.

पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया

बाद में आरोपी ने खुलासा किया कि वह हिंदू नहीं बल्कि मुस्लिम है और पीड़िता पर धर्मांतरण कर शादी करने का दबाव बनाने लगा. उसने विशाल बनकर पीड़िता के बड़े भाई से भी शादी की बात की और झूठे रिश्तेदारों से बात कराई.

पुलिस ने इस मामले में बीएनएस की धारा 69, 123, 352, 351(2) और 115(2) के तहत अदनान आसिफ अंसारी, रणधीर सिंह और निशा राउत के खिलाफ केस दर्ज किया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और फरार आरोपियों की तलाश जारी है.

---- समाप्त ----
